2017-05-02 12:39:46.0

Augsburg Schuss vor L’Osteria: Leibwächter wegen Körperverletzung verurteilt

Ein Bodyguard schoss in Augsburg auf einen 24-Jährigen. Jetzt wurde er bei dem Prozess vor dem Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Der Leibwächter hatte vor dem „L’Osteria“ in Kriegshaber einen 24-jährigen Mann angeschossen. Schon am Donnerstag ließ er über seinen Verteidiger mitteilen, dass er inzwischen erkannt habe, dass es keine Notwehrsituation gewesen sei.

Heute fiel das Urteil: Das Gericht verurteilte den 51-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren.

Leibwächter schoss 24-Jährigem in Oberschenkel

Der Leibwächter hatte rund um die Uhr einen aus dem Großraum Stuttgart stammenden Geschäftsmann bewacht. Der 58-jährige Kaufmann hatte sich durch seine Geschäfte offensichtlich so viele Feinde gemacht, dass er ständig mit Angriffen auf sich und seine 30 Jahre jüngere Freundin rechnen musste.

Vor dem "L’Osteria" geriet der Kaufmann mit Männern in Streit, bei dem es um eine hohe Geldforderung ging. Bei diesem Streit schoss der Leibwächter einem 24-Jährigen in den Oberschenkel, was jetzt zu der Verurteilung führte.

