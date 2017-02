2017-02-26 17:57:00.0

Augsburg Scotty in Gefahr

Berufsfeuerwehr rettet Riesenschnauzer von einer Sandbank

Riesenschnauzer Scotty geriet am Sonntag in eine missliche Lage: Er stand auf einer Kiesbank in der Wertach beim Golllwitzersteg und traute sich nicht mehr zurück ans Ufer. Alle Rufe seiner Besitzerin blieben erfolglos, so die Berufsfeuerwehr. Der große schwarze Hund mit einer Schulterhöhe von 65 Zentimetern blieb auf der Kiesbank, winselte und hatte große Angst. Gegen 16.30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr zur Tierrettung an den Gollwitzersteg gerufen. Taucher schafften es schließlich Scotty von der Kiesinsel zu holen. Sie zogen den Riesenschnauzer kurzerhand durch die Fluten zurück an Land. Am Ufer schüttelte sich der glückliche, aber tropfnasse Hund das Wasser aus dem Fell. Jeder in seiner Umgebung habe ein paar Spritzer abbekommen, so ein Feuerwehrsprecher. (eva)