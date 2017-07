2017-07-20 09:00:00.0

Bobingen Sommernacht auf dem Rathausplatz

Fünf Bands treten am Samstag in Bobingen auf. Der Musikverein präsentiert Unterhaltung und Schmankerl.

Die diesjährige Sommernacht des Musikvereins Bobingen findet am Samstag, 22. Juli, auf dem Rathausplatz statt. Zwischen 18 Uhr und Mitternacht sorgen insgesamt fünf Bands für musikalische Abwechslung und gute Stimmung. Bewirtet wird das Publikum an zahlreichen Ständen – inklusive Cocktailbar.

Den Abend eröffnet gegen 18 Uhr das Sinfonische Blasorchester des Vereins unter der Leitung von Franz Bader. Ab 19 Uhr übernehmen Bandleader Peter Rottenegger und die Musiker von JAM. Sie unterhalten das Publikum mit klassischem Big-Band-Sound. Um 20.15 Uhr nimmt die Band Groove Couch die Bühne zum ersten Mal in Beschlag. Für Stimmung sorgt die Gruppe unter anderem mit den Songs der Blues Brothers. Bevor die Band ab 22.45 Uhr erneut zu den Instrumenten greift, geben die Rock’n’ Roller von Magic Matze & The Hairy Heartbreakers ihr Debüt in der Bobinger Sommernacht. Sie spielen zwischen 21.30 und 22.45 Uhr.

ANZEIGE

Musikalische Vielfalt

„Die musikalische Vielfalt ist eines der wesentlichen Konzepte unserer Sommernacht“, sagt Florian Haas, Vorsitzender des Musikvereins Bobingen. Bereits in den vergangenen Jahren sei das Konzept mit mehreren Bands und unterschiedlichen Sounds beim Publikum sehr gut angekommen. Die Sommernacht klingt kurz vor Mitternacht mit der Mittelaltergruppe Domini Ignis aus. Die „Herren des Feuers“ verzaubern die Besucher mit ihrer Show, die Akrobatik, mystische Musik und verschiedene Feuerelemente vereint.

An den Bewirtungsständen rund um den Rathausplatz haben die Festbesucher die Wahl zwischen Gegrilltem, Bier und Limo. Ein beliebter Anlaufpunkt dürfte zudem wieder die Cocktailbar sein, an der leckere Getränke mit und ohne Alkohol gemixt werden. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. „Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr wieder mehr Glück haben“, sagt Haas, nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr ausgefallen war. (SZ)