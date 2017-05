2017-05-23 18:36:00.0

Freizeit Spatenstich für die DAV-Kletterhalle

Im kommenden Frühjahr soll die Halle fertig sein. Sie kostet 5,8 Millionen Euro Von Christian Mühlhause

Die besten Voraussetzungen finden Kletterer ab dem kommenden Frühjahr in Augsburg vor. Dann soll die 5,8 Millionen Euro teure neue Kletterhalle fertig sein, die zugleich das erste Landesleistungszentrum für Sport- und Wettkampfklettern in Deutschland ist. Bisher haben Profis das Problem, dass sie sich die Hallen mit Breitensportlern teilen müssen. Sie müssten sich aber eigentlich Routen abstecken, die sie fordern. Die wären dann aber so schwierig, dass sie für Breitensportler nicht mehr infrage kommen. „Wir setzen damit Maßstäbe und sind künftig überregional und international attraktiv“, sagt Ulrich Kühnl, Vorsitzender des DAV Augsburg. Die neue Halle wird in vier Sektoren aufgeteilt. Einer davon wird je nach Bedarf für die Leistungssportler freigehalten. In den anderen Bereichen können alle klettern. Möglich wurde das Projekt auch, weil die inzwischen 13.000 Mitglieder des DAV Sektion Augsburg eine einmalige Solidarzahlung leisteten und so eine Million Euro zusammenkam.