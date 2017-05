2017-05-02 15:00:00.0

Krumbach Spektakuläre Show bei der Hip-Hop-Meisterschaft in Krumbach

Mehr als 800 Tänzer sind bei der Süddeutschen Hip-Hop-Meisterschaft zu Gast. Was Zuschauer und Teilnehmer erleben und wie sich der Gastgeber aus Edelstetten schlägt. Von Ramona Pickl

Schon beim Betreten des Kassenbereichs kann man die Musik, den Applaus und Jubel der Zuschauer hören. In der Sporthalle am Krumbacher Schulzentrum herrscht eine super Stimmung. Das ist schon vor dem Betreten der Halle klar. Wer die Tänzer gut sehen möchte, muss sich erst an einer Menschenmenge vorbei einen Weg zur Zuschauertribüne bahnen. Die Süddeutsche Hip-Hop-Meisterschaft scheint ein Zuschauermagnet zu sein. Beim Blick durch die Halle weiß man im ersten Moment gar nicht so recht, wo man zuerst hin- schauen soll. Die Tanzfläche ist in zwei, später sogar in drei Teile geteilt, sodass die große Anzahl an Teilnehmern schneller abgewickelt werden kann. Hinter der Tanzfläche ist mittig eine Bühne mit einer Leinwand aufgebaut. Dort sorgt der DJ im auffälligen orangenen Shirt für die richtigen Beats und der Moderator informiert über Starts der Tänzer. Während mehrere Teilnehmer gleichzeitig auf der Bühne tanzen, machen sich an den Seiten die anderen Kandidaten bereit. Sie üben den Ablauf ihrer Choreografie und machen sich mit Dehnübungen warm.

Was die mehr als 800 Tänzer in Krumbach zeigen, ist beeindruckend. Kein Wunder, dass ihnen nach ihrem Auftritt Schweißperlen auf der Stirn stehen. Das hohe Tempo der Bewegungen, die Tänzergruppen, die sich synchron zueinander bewegen und gleichzeitig auf dem Boden eine Rolle vorwärts oder einzelne Salti machen, sorgen für großes Staunen beim Publikum. „Man sieht, wie viel Arbeit, Aufwand, Zeit und Engagement hinter den Choreografien steckt.“ Da sind sich die Zuschauer einig.

Auch einige Kinder sind unter den Teilnehmern. Und sie tanzen schon wie die Großen. Auf die Frage, warum sie Hip-Hop tanzen, ist mit Abstand die häufigste Antwort: „Weil das Tanzen einfach Spaß macht.“ Das Strahlen der Kinder bei ihrem Auftritt vor dem großen Publikum ist Beweis genug. Auch wenn manche vor ihren Auftritten schon ein wenig aufgeregt sind. Andere wiederum sagen kopfschüttelnd: „Nö, wir sind nicht aufgeregt. Überhaupt nicht.“ Die Eltern sind zum Teil nervöser als ihre Kinder. „Man fiebert halt doch mit“, erzählt eine Mutter lachend.

Auch die Kostüme der einzelnen Tänzer und Tanzgruppen sind ebenso vielfältig und einfallsreich wie die Choreografien. Man sieht Kapuzenpullover, Collegejacken, pinke, neongelbe oder leuchtende Schuhe, Caps, schwarze Hüte, silberne Glanzjacken, Hotpants, Latzhosen, Lederjacken und Netzstrumpfhosen. Natürlich mit dem passenden Make-up. Beispielsweise sind zu blauen Jacken die Lippen blau und die Augen dramatisch schwarz geschminkt.

Hinter so einer großen Veranstaltung steckt natürlich eine Menge Organisation. Der Bürgermeister von Krumbach, Hubert Fischer, berichtet, dass mehrere Wochen und Monate an Vorlaufszeit nötig waren. Die Sicherheit in der Halle muss gewährleistet werden, ein Security-Team und Sanitäter sind im Einsatz. Und für Verpflegung muss natürlich auch gesorgt werden. Es gibt Nudeln mit Tomatensoße, warme Leberkässemmeln, Kuchen und Getränke. Selbstverständlich ist Bürgermeister Fischer sehr froh, ein solches Event zum ersten Mal ausrichten zu dürfen. „Ich hoffe, dass Krumbach ein guter Gastgeber ist und es den Teilnehmern und Zuschauern gefällt“, so Fischer.

Ein Höhepunkt jagt an den beiden Veranstaltungstagen den nächsten. Etwa die Formationen, die eine große Gruppe von Tänzern synchron auf die Bühne bringen. Oder die neue Kategorie Electro Boogie. Besonders unterhaltsam sind die Battles. Hier treten zwei Tänzer oder Gruppen von Tänzern wie in einem Ring direkt gegeneinander an. Es klappt alles reibungslos, sodass die Veranstaltung an beiden Tagen früher als geplant enden kann. Die Verkündung der Ergebnisse ist für die Teilnehmer nach den vielen Proben dann ein ganz außergewöhnlicher Moment. Entsprechend groß ist die Freude bei den Tänzern, als die Pokale überreicht werden. Die Tänzer umarmen einander und machen regelrechte Freudensprünge. Strahlende Gesichter und sogar Tränen der Freude kann man erkennen, während Whitney Houstons „One moment in time“ oder der Song „Tage wie diese“ von den Toten Hosen durch die Halle schallen.

Besonders groß ist der Jubel bei den Gastgebern. In 14 von 29 Kategorien heißt der Sieger am Ende SV Edelstetten. „Wir haben echt abgeräumt“, sagt eine glückliche Michaela Majsai nach der Meisterschaft. Einige ihrer Tänzer sind somit bei der Deutschen Meisterschaft Ende Mai in Norderstedt (Schleswig-Holstein) dabei. Nicht nur die sportliche Leistung von Majsais Tänzern kann sich sehen lassen. Auch für die Organisation der Meisterschaft gab es von den Teilnehmern aus ganz Süddeutschland Lob. Und auch die Zuschauer nehmen unvergessliche Eindrücke mit. Die Musik, die vielfältigen Kostüme der Tänzer und die hervorragenden Leistungen jedes Einzelnen. Eine Zuschauerin meint: „Da bekommt man gleich selber Lust, mitzutanzen. Schade, dass es so was zu meiner Zeit noch nicht gab.“