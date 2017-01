2017-01-19 16:46:00.0

Augsburg Stalker verschwindet mit Sohn nach Bulgarien

Ein 38-Jähriger will nach eigenen Worten um seine Familie kämpfen. Das bringt ihn in Untersuchungshaft und vor Gericht. Er hatte seiner Ex-Partnerin lange nachgestellt. Von Michael Siegel

Wie weit darf ein Vater gehen, der mit der Trennung von Frau und Kind nicht einverstanden ist? Vor dieser Frage stand jetzt das Amtsgericht Augsburg, das den 38-jährigen Angeklagten wegen „Entziehung Minderjähriger“ und anderer Delikte zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilte, ausgesetzt zur Bewährung. Der Mann hatte den gemeinsamen zehnjährigen Sohn heimlich und gegen den Willen der Mutter in die Heimat nach Bulgarien mitgenommen.

Elf Jahre lebten der Angeklagte und seine ebenfalls aus Bulgarien stammende Partnerin in einer eheähnlichen Beziehung zusammen. Sie haben einen gemeinsamen Sohn. Dann kommt es 2015 zur Trennung. Das Familiengericht spricht der Mutter das Sorgerecht für den Sohn zu. Der Vater, der seine Partnerin nach eigenen Worten nach wie vor liebt, will um die Beziehung und den Sohn kämpfen.

Er klettert heimlich in die Wohnung

Das gipfelt darin, dass er im Dezember 2015 der Mutter einen Spaziergang mit dem Kind vortäuscht, dann aber mit dem Bub nach Bulgarien verschwindet. Die Mutter erstattet Anzeige, bekommt erst Tage später Bescheid über den Verbleib des Kindes und kann den Sohn erst im Februar 2016 nach Augsburg zurückholen. Aber der Vater lässt nicht locker: Innerhalb einiger Tage versucht er laut Staatsanwaltschaft über 270 Mal, die Mutter per Telefon anzurufen – trotz eines Kontaktverbots laut Gewaltschutzgesetz. Darüber hinaus, so räumt er in seinem Geständnis ein, steigt er über Dachluken und geöffnete Fenster sowohl in die Wohnung der Schwiegereltern und in die seiner Partnerin ein, wo er sich in ihr Bett legt. Im Herbst 2016 wird der Mann in Untersuchungshaft genommen.

Er habe eine massive Drohkulisse aufgebaut, wirft ihm Staatsanwältin Julia Ehlert vor, die ihn für die Kindsentziehung, Hausfriedensbruch, Bedrohung, Körperverletzung und die Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz für insgesamt zwei Jahre im Gefängnis sehen möchte. Rechtsanwalt Klaus Rödl wirbt für seinen Mandanten um Verständnis als „ein Mann, der, wenn auch mit falschen Mitteln, um seine Familie kämpft“. Er sei aber kein Verbrecher, der länger als die vergangenen vier Monate Untersuchungshaft eingesperrt bleiben müsse.

Richterin Kathrin Steinhauser verurteilt den 38-Jährigen wegen der angeklagten Delikte zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, setzt diese aber zur Bewährung aus. Auch sie hält dem Mann das massive Unter-Druck-Setzen seiner Frau und der Angehörigen vor, sieht aber eine günstige Sozialprognose. Bevor der Angeklagte als freier Mann seiner Wege gehen darf, versichert er, er werde versuchen, die Trennung zu akzeptieren und er wolle nun in Bulgarien leben und arbeiten.