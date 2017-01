2017-01-18 16:23:00.0

Augsburg Teure Uhren mit billigem Innenleben

Ein Uhrmacher soll mit anderen gefälschte Luxusprodukte verkauft haben. Die Verteidiger gehen aber gegen die Ermittlungen und eine spektakuläre Festnahme an. Von Klaus Utzni

Er hat bei einem Augsburger Juwelier das Uhrmacherhandwerk gelernt. Und er kennt sich aus: Luxusuhren und edle Steine sind seine große Leidenschaft, die ihm allerdings – wieder einmal – teuer zu stehen kommt. Denn der einstige Lehrling versteht sein Metier so meisterhaft, dass er sogar alt eingesessene Juweliere mit gefälschten Diamanten und nachgemachten teuren Uhren aufs Kreuz gelegt hat. Dafür war der junge Edelstein-Spezialist im Januar 2015 zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Das hielt Felix M. (Name geändert) offenbar nicht davon ab, nach seiner vorzeitigen Haftentlassung den einmal eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Wegen Urkundenfälschung, gewerbsmäßigen Betrugs und Diebstahls sitzt er derzeit mit zwei mutmaßlichen Komplizen auf der Anklagebank vor der 3. Strafkammer des Landgerichts unter Vorsitz von Roland Christiani.

Felix M., der sich gern wohlklingende italienische Aliasnamen wie „Franco Paolo Amadeo“ zulegte, soll diesmal, so wirft ihm Staatsanwalt Christian Grimmeisen vor, nicht nur Luxusuhren der Marken Rolex, Breitling oder Audemars an den Mann gebracht haben, die entweder gestohlen oder im Innern mit minderwertigen Werken versehen waren. Er soll auch eine simple Betrugsmasche aufgezogen haben, die heutzutage nicht unüblich ist.

Zierleisten von Oldtimern abmontiert

In Dutzenden von Fällen soll er im Internet auf der Verkaufsplattform Ebay Waren aller Art – von der Bohrmaschine bis zum Ferrari-Lenkrad – angeboten haben, über die er gar nicht verfügte. Kunden aus ganz Deutschland zahlten per Vorkasse, schauten aber am Ende in die Röhre. Freilich sorgte Felix M. dafür, so der Vorwurf, dass die Zahlungswege verschleiert wurden. Sein Bekannter P., 28, wurde mit gleich sieben verschiedenen Aliasnamen samt italienischem Ausweis ausgestattet, der dann unter diesen Personalien bei Banken in ganz Süddeutschland Konten eröffnete, auf die geprellte Kunden Geld überwiesen. Und zuletzt wird dem jungen Uhrmacher vorgeworfen, von abgestellten Oldtimern Teile wie Zierleisten und Scheinwerfer abgeschraubt zu haben, um sie zu verscherbeln. Der dritte Angeklagte R., 25, soll bei den betrügerischen Uhrengeschäften, in einem Fall geht es um eine Audemars Piguet Royal Oak Grand Prix für 35000 Euro, mitgemischt haben. Er schweigt. Felix M. legt ein Teilgeständnis ab, P. räumt ein, Konten unter falschem Namen eröffnet zu haben, weil er finanziell in der Klemme war.

Zweifel an Ermittlungen

Die Verteidiger der drei Angeklagten, Gebhard Lingel, Julia Mehlstäubl und Isabella Komm fahren zum Prozessauftakt gleich schwere Geschütze gegen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft auf. So sei bei der Telefonüberwachung auch das Gespräch eines Angeklagten mit seinem Verteidiger abgehört worden. Das sei verfassungswidrig, sagen die Anwälte, auch wenn es danach gelöscht worden sei. Einem Juwelier, der die Echtheit einer Rolex-Uhr überprüft habe, sprechen sie die Fähigkeit eines Sachverständigen ab. Außerdem sei dieser der ehemalige Ausbilder von Moritz M. gewesen.

Und Gebhard Lingel bringt die spektakuläre Festnahmeaktion seines Mandanten P. in Chemnitz zur Sprache, bei dem ein Kripobeamter ein Auto mit gezogener Waffe stoppte, in dem zwei Frauen aus dem Umfeld des Angeklagten saßen. Eine – sie war aus Kanada zu Besuch – habe sich vor Aufregung übergeben müssen. Sie habe den Vorfall ihrer Botschaft gemeldet. Ob die Anträge der Verteidiger – das Gericht dürfe zahlreiche Beweise nicht verwerten – Erfolg haben, wird sich zeigen. Die 3. Strafkammer hat jetzt schon 13 Verhandlungstage terminiert.