2018-02-14 15:59:00.0

Augsburg Tina Schüssler macht bei TV-Castingshow X Factor mit

Die Ex-Profiboxerin wurde zu dem bekannten Fernsehformatpersönlich eingeladen. Wenn es gut für sie und die Band läuft, darf sie vor Rapper Sido singen. Von Ina Kresse

Seit Tina Schüssler wegen eines Bandscheibenvorfalls im vergangenen Sommer die Boxhandschuhe endgültig an den Nagel hängen musste, lässt sich die 43-Jährige immer wieder etwas Neues einfallen. Die einstige Weltmeisterin im K-1, Boxen und Kickboxen ist seit ein paar Monaten Sängerin bei einer Band. Einige Auftritte liegen schon hinter hier. Nun wurde sie für eine Fernsehshow angefragt.

Eigentlich hätte die Vollblutsportlerin schon vergangenes Jahr bei der RTL-Wettkampfshow Ninja Warrior mit machen sollen. Aber kurz zuvor brach sich Schüssler beim Basketballspielen den kleinen Finger und riss sich eine Sehne an. Das war es mit der Teilnahme. „Die Produzenten wollten mich trotzdem per Skype dazu schalten. Aber wenn ich etwas mache, dann ganz oder gar nicht.“ Also entschied sie sich dagegen. Doch Schüssler hinterließ offenbar einen bleibenden Eindruck.

ANZEIGE

Eine Redakteurin von damals erinnerte sich jetzt an die quirlige Frau und fragte Schüssler für eine nächste TV-Show an. Diesmal hat die Sendung nichts mit Sport zu tun, sondern mit Schüsslers anderen Leidenschaft, dem Singen. „Ich wurde persönlich zu X Factor eingeladen“, freut sich die Ex-Profiboxerin und Sängerin. X Factor ist eine Musik-Castingshow, die auch in anderen Ländern gezeigt wird. In Deutschland lief sie das letzte Mal vor sechs Jahren auf Vox.

X Factor: Tina Schüssler hofft auf Auftritt vor Sido

Bei X Factor treten talentierte Musiker in vier Kategorien gegeneinander an. Sie versuchen, die prominente Jury und das Publikum von sich zu überzeugen. Nicht nur weibliche und männliche Solokünstler jeder Altersgruppe, sondern auch Duette und Bands erhalten die Chance auf eine musikalische Karriere. Der Bezahlsender Sky nimmt die Show in diesem Herbst neu in seinem Programm auf. Einer der Juroren ist Rapper Sido, die anderen Jurymitglieder sind noch nicht bekannt. Moderiert wird die Sendung von Sidos Frau Charlotte Würdig. Tina Schüssler und ihre Band sind schon mal für das erste Casting in München im Juni gesetzt.

Können sie dort überzeugen, dürfen sie vor der Jury auftreten. Diese Aufnahmen finden dann in Köln statt. „Entweder verkaufen wir uns in München gut, oder wir sind so grottig, dass sie uns gleich rauswerfen“, meint Tina Schüssler und lacht. Doch sie geht davon aus, dass sie die erste Runde überstehen. „Wir werden der Jury zeigen, dass sieben Augsburger den X Factor in sich haben. Wir sind gute Musiker, sind komplett unterschiedlich und jeder hat auf seine Weise das gewisse Etwas in sich. Gemeinsam sind wir stark.“ Sie alle freuten sich sehr auf den Start der TV-Show. Der Song ist auch schon ausgewählt. Es ist das eingängige Lied „Du weißt, wir sind Sieger“. Schüssler und ihre Band haben es schon oft in den letzten Monaten gespielt. Es laufe sehr gut mit den Auftritten, sagt sie. „Wir ziehen durch die Orte und kommen echt gut an.“ Auch Solo-Auftritte habe sie schon hinter sich.

Das Lied „Du weißt, wir sind Sieger“ steht für Tina Schüssler selbst. Die bekannte Sportlerin hatte vor neun Jahren einen Schlaganfall erlitten. Nach drei Jahren Behandlung und Therapie kämpfte sie sich in den Boxring zurück, wurde sogar Weltmeisterin. Insofern wäre es auch nicht überraschend, wenn Schüssler mit ihrer Band die Jury von X Factor im Herbst für sich gewinnt.

Lesen Sie auch:

Ex-Boxweltmeisterin Tina Schüssler greift jetzt zum Mikrofon

Schüssler muss absagen

Profiboxerin Tina Schüssler kämpfte sich zurück ins Leben