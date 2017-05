2017-05-01 14:57:18.0

Innenstadt Unbekannte attackieren zwei Männer in der Maxstraße

Die beiden 39-Jährigen wurden offenbar grundlos von hinten angegriffen und im Gesicht verletzt. Die Täter flüchteten

Offenbar ohne Grund sind in der Nacht auf Samstag zwei 39-Jährige im Bereich der Maximilianstraße angegriffen worden. Gegen 3.30 Uhr sprachen die Geschädigten eine Streife vor einem Dönerladen in der Maxstraße an. Die Männer hatten Kratzer und Schürfwunden im Gesicht. Einer trug zudem eine zerrissene Jacke. Die Männer gaben an, von hinten geschlagen worden zu sein. Die Täter seien geflohen.

Die Verdächtigen sollen um die 30 Jahre alt sein. Beide haben schwarze Haare und Schnauzbärte. Sie sollen 1,70 bzw. 1,80 Meter groß sein und werden beide als Südländer beschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise. (skro)