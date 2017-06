2017-06-08 14:55:00.0

Augsburg Vermisste Augsburgerin in Bergheim tot aufgefunden

Seit Tagen hat die Polizei nach einer vermissten Frau gesucht. Nun wurde ihre Leiche im Bergheimer Baggersee gefunden.

Die Polizei hat am Donnerstag die seit Tagen vermisste 55-jährige Augsburgerin tot aufgefunden. Die Leiche der Frau sei nach intensiver Suche im Bergheimer Baggersee geborgen worden, teilt die Polizei mit. Die Frau war seit Montag vermisst gewesen.

Wie bereits berichtet, suchte die Polizei in den letzten Tagen im Bereich des Sees mittels Hubschrauber, mehreren Personensuchhunden und Tauchern der Bereitschaftspolizei. Am Donnerstag konnte die Frau im Rahmen eines Tauchganges im See geortet und geborgen werden. Die Kriminalpolizei geht von einem Suizid aus, Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Unfall können demnach ausgeschlossen werden. (jaka)