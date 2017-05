2017-05-10 11:00:00.0

Königsbrunn Was weiß der Super-Löffler?

Beim Kriminaldinner in Königsbrunn spielen drei Schauspieler 13 Rollen und die Zuschauer die Kommissare. Von Adrian Bauer

Wer hat nun die mörderischen Stockschläge auf den Schädel des missgünstigen, intriganten Wirtshausbesitzers ausgeführt? Der Pfarrer, dem die Jugendliebe weggeschnappt wurde? Der nur vordergründig depperte Hardcore-Löffelspieler, der beim späteren Opfer in der Kreide stand? Oder doch die stets durstige Totengräberin, der die Todesnachricht die Mordlust ins Gesicht treibt? Die Zuschauer beim Kriminaldinner im Königsbrunner Spiegelsaal bekamen eine durchaus harte, aber sehr unterhaltsame Nuss zu knacken.

Auf der Bühne schlüpften die drei Schauspieler Manfred Abholzer, Raphaela Zick und Peter Fischer in insgesamt 13 verschiedene Rollen. Das Trio gehört zum Ensemble des Tegernseer Volkstheaters und spielen in den Sommermonaten in verschiedenen Besetzungen mit verschiedenen Krimiformaten auf. Alle drei verstehen ihr Handwerk: Fischer glänzte als Moderator und führte in der Rolle des Sohnes des Mordopfers oder als Polizist durch die Geschichte.

Zwei Schauspieler wechseln munter die Rollen

Zick und Abholzer wechselten munter mit den Rollen der Verdächtigen durch. Dabei riefen sie diverse Stereotype ab, die man aus dem Bauerntheater kennt: die Femme fatale mit französischem Akzent, den plüschigen Dorfschwulen Detlef, einen sächsischen Zuagroaßten, diesmal als Pfarrer. Doch weil die Schauspieler trotz kürzester Umziehpausen so perfekt in ihre Rollen schlüpften, glitt das Stück nicht ins Alberne ab, sondern die Figuren behielten ihre Würde.

Zwischendurch warteten die „Verdächtigen“ noch mit einigen Überraschungen auf: So entpuppte sich der Dorf-Trachtler-Champion Wiggerl als Löffel-Genie, das mit zwei Stück Holzbesteck den Hardrock-Klassiker „Highway to Hell“ vertont. Lustig waren auch die Gerüchte, die zur Todesart des Gastwirts zitiert wurden. Mal wurde er an seinem Stammtisch mit einer „ganzen, halben, gefrorenen Sau“ erschlagen, dann von einem aus Kontrolle geratenen Klavier und schließlich von einem Laster überfahren.

Die Zuschauer verhören die Verdächtigen

Die Zuschauer bekamen bei diesem Format ebenfalls eine tragende Rolle. Als Hilfskommissare mussten sie nicht nur am Ende den Täter erraten, sondern wurden auch in die Ermittlungen eingebunden. In den Pausen des Drei-Gänge-Menüs galt es, Beweise in Augenschein zu nehmen und sich Fragen für die Verdächtigen zu überlegen. Denn alle sieben Figuren standen ein zweites Mal für je vier Minuten Verhör auf der Bühne und stellten sich den Fragen der Hilfskommissare. Die Informationen über Alibis und Hintergründe wurden dabei nicht hergeschenkt. Wer nicht aufpasste, musste am Ende raten. So benannten in Königsbrunn nur zwei Teams den richtigen Täter.

Wer den heimtückischen Mord letztlich ausgeführt hat – Tatwaffe war keine halbe Sau, sondern ein Gehstock –, soll nicht verraten werden.

Denn das Ende des Stücks bleibt meistens das Selbe, verriet Peter Fischer: „Es sei denn, einer von uns macht einen Fehler und gibt dem falschen Verdächtigen versehentlich ein Alibi. Dann müssen wir reagieren.“ Aber das sei bei 160 Vorstellungen höchstens drei oder viermal passiert.