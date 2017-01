2017-01-26 09:54:00.0

Augsburg Wie Augsburger unter dem harten Winter leiden

Die frostigen Temperaturen machen nicht nur den Händlern auf dem Stadtmarkt zu schaffen. Viele Autos springen in diesen Tagen nicht an und ausgefallene Heizungen bereiten Sorgen. Von Helena Schachtschabel und Stefan Krog

Noch immer halten die eisigen Temperaturen an und lassen die Augsburger zittern. Doch während die meisten nur frieren, während sie eilig von der warmen Wohnung ins Büro fahren, herrschen bei den Händlern auf dem Stadtmarkt auch am Arbeitsplatz Minusgrade. „Uns Verkäufern geht es dabei noch relativ gut, aber dem Gemüse weniger“, sagt Brigitte Blank von BioEmma.

Tatsächlich wirkt der Stadtmarkt in diesen Tagen ein bisschen ausgestorben. Vereinzelt steht eine Kiste Orangen oder Äpfel auf den Auslagen. An der Scheibe klebt ein Zettel: „Wegen Kälte bleibt das Fenster geschlossen“. Das meiste Obst und Gemüse muss in diesen Tagen drinnen bleiben, damit es nicht verdirbt. „Nur ein paar Kisten räumen wir nach draußen, damit die Leute überhaupt sehen, dass wir offen haben“, so Blank. Die Früchte auf den Außenauslagen werden von Heizstrahlern gewärmt und kommen auch erst frühestens um zehn Uhr nach draußen. Vorher sei es einfach zu kalt.

Verkäufer arbeiten bei Temperaturen von sechs Grad

Auch in den Innenbereichen der Gemüsestände herrschen winterliche Temperaturen: „Mehr als sechs Grad schaffen wir hier meistens nicht“, sagt die Händlerin. Da heißt es, warm anziehen! „Wir Verkäufer tragen in diesen Tagen Zwiebellook und haben ja glücklicherweise Bewegung, da geht das schon“, erklärt Maria Schuster vom Obst- und Gemüsestand Schuster.

Auch in der Kfz-Werkstatt Fischer und Roth macht sich der kalte Winter bemerkbar. „Wir haben aktuell sehr viele Fahrzeuge, die versulzt sind“, sagt Uwe Roth. Versulzen bezeichnet den Prozess, wenn Dieseltreibstoff durch die kalten Temperaturen eine geleeartige Konsistenz bekommt und nicht mehr richtig fließt. Dann bleibt das Auto liegen. Doch das ist längst nicht der einzige Grund, weshalb viele Fahrzeuge in den letzten Tagen streiken. „Bei der Kälte versagen natürlich auch immer wieder Batterien und der Motor springt nicht mehr an“, so Roth.

Um dem vorzubeugen, empfiehlt der Kfz-Meister dringend, einen Wintercheck durchführen zu lassen, bevor es zweistellige Minusgrade hat. „Hier werden die Flüssigkeiten im Auto und die Batterie geprüft, denn auch wenn diese momentan noch zum Anspringen ausreichen mag, bei kalten Temperaturen kann das ganz anders aussehen.“ Und wenn man dann erst einmal irgendwo liegen geblieben ist, muss es mit der Hilfe schnell gehen.

Mehr Einsätze für Heizungsinstallateure

Eilig haben es dieser Tage auch die Augsburger Heizungsinstallateure, denn wenn bei minus 14 Grad die Heizung ausfällt, ist das eine unangenehme Sache. „Durch den Wintereinbruch haben wir zwar schon auch ein paar mehr Einsätze, doch die größte Schwierigkeit momentan ist, dass man schnell sein muss“, so Moritz Peter von Erich Schulz Haustechnik.

Damit es gar nicht erst zu Problemen komme, sei es extrem wichtig, die Heizung regelmäßig warten zu lassen: „Die meisten Einsätze haben wir nämlich bei Anlagen, die bereits Jahre nicht überprüft wurden.“ Auch eingefrorene Leitungen seien bei diesen Temperaturen ein Problem, jedoch habe man hier bisher erst wenige Fälle gehabt. „Das größte Problem kommt erst, wenn es im Laufe der nächsten Woche dann taut“, so Peter. Viele Hausbesitzer haben noch gar nicht bemerkt, dass ihre Außenleitung eingefroren und geplatzt ist. Das falle dann erst auf, wenn es wärmer werde und auf einmal das Wasser laufe.

Mehr Absatz bei Fernwärme und Erdgas

Bei den Stadtwerken macht sich die momentane Kälte dagegen positiv bemerkbar. „Sowohl bei der Fernwärme als auch beim Erdgas ist der Absatz um 25 Prozent höher als im Januar vor einem Jahr“, sagt Siegfried Staudenmeir von den Stadtwerken. Für die Kunden wird das am Ende wohl eine höhere Rechnung bedeuten, wobei die Stadtwerke beim Erdgas die Tarife zuletzt etwas gesenkt hatten.

Die Fernwärme kommt zu 35 Prozent aus Abwärme bei der Müllverbrennung, den Rest schaffen das Biomasseheizkraftwerk in Lechhausen sowie die dortige Gasturbine und das große Heizkraftwerk am Vincentinum sowie die beiden kleineren Heizwerke nahe der Feuerwache-Süd und beim Supply-Center (Kriegshaber).

In den Stadtwerke-Anlagen laufen die Heizkessel momentan mit Volldampf, wobei noch eine Reserve nach oben ist. Gleichzeitig mit der Fernwärme erzeugen die Stadtwerke in ihren großen Anlagen auch Strom über Kraft-Wärme-Kopplung. In der Vergangenheit entwickelte sich das wegen fallender Strompreise zum Problem, das sogar die Stilllegung von Anlagenteilen bedeutet hätte (wir berichteten) – inzwischen hat sich die Lage aufgrund besserer Förderung verbessert.

Zudem sind momentan an den Strommärkten Spitzenpreise für die Einspeisung zu erzielen. Grund ist die Stromknappheit in Frankreich, wo anders als in Deutschland noch relativ viel mit Strom geheizt wird und mehrere Atomkraftwerke aktuell vom Netz genommen sind. Zuletzt schalteten die Stadtwerke auf Anforderung der Netzbetreiber zwei große Dieselgeneratoren im Heizwerk am Vincentinum für mehrere Stunden an, die sonst nur der minutenweisen Überbrückung von Engpässen dienen. So soll Strom fürs hiesige Netz erzeugt werden, um mehr Energie nach Frankreich abgeben zu können. „In Augsburg ist die Versorgungssicherheit aber gar kein Problem“, sagt Staudenmeir.

