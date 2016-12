2016-12-29 18:33:00.0

Augsburg Wie eine Bombe die Stadt zusammenschweißt

Am Tag der Evakuierung bangten die Anwohner um ihr Zuhause. Nach der erfolgreichen Entschärfung bleibt vor allem eins: ein gutes Gefühl über den Zusammenhalt der Bürger. Von Helena Schachtschabel

„Sein eigenes Haus in den Nachrichten zu sehen, das ist schon ein komisches Gefühl“, erinnert sich Sarah Kurz an die letzten Tage. Ihre Wohnung grenzt an die Baustelle, auf der vergangene Woche die Fliegerbombe gefunden wurde. Auch Kurt Brandt konnte die Vorbereitungen der Sprengmeister vom Küchenfenster aus beobachten und hat die Entschärfung und schließlich den Abtransport der Bombe mit einer Videokamera festgehalten.

In den Tagen bis zur Entschärfung am Sonntag begleitete vor allem die direkten Anwohner ein mulmiges Gefühl. „Ich habe in den Nächten manchmal bis morgens um vier Uhr kein Auge zugemacht“, erzählt Florian Honke, der in der Rosengasse wohnt. „Immer wieder stellt man sich Fragen: Reicht eine Temperaturveränderung, um die Bombe zu zünden? Wird man am nächsten Morgen überhaupt noch einmal aufwachen?“ Auch Sarah Kurz schlief unruhig in der Nacht zum vergangenen Donnerstag: „Ich konnte es kaum abwarten, bis mich mein Vater am nächsten Morgen abgeholt hat und wir nach München fahren konnten.“

ANZEIGE

Mulmiges Gefühl als Anwohner

Doch was nimmt man mit, wenn man sich nicht sicher sein kann, ob man seine Wohnung je noch einmal betreten wird? „Klar, Ausweisdokumente und Wertsachen, aber man hat ja auch sonst noch so viele Dinge, die einem wichtig sind und die man nicht so einfach transportieren kann“, sagt Florian Honke. Sarah Kurz packte drei Wäschekörbe voll, um zumindest einen Teil ihrer Sachen in Sicherheit zu wissen. „Ich habe zum Beispiel eine Teekanne mitgenommen, die ich von meiner Oma geerbt habe“, sagt sie.

Trotzdem blieb natürlich das schlimme Gefühl, obdachlos zu werden und einen Teil seines Lebens zu verlieren, wenn bei der Entschärfung etwas schiefgehen würde. Der Sonntag war dann besonders angespannt. „Als wir um 7.55 Uhr die Durchsagen der Feuerwehr hörten, haben wir uns schon erschrocken und die Schutzzone auch zügig verlassen“, erzählt Thomas Steppberger. Die Tante seines Mannes hatte sofort reagiert, als sie von der Evakuierung erfahren hatte und sogar noch einen Putenbraten und Kuchen vorbereitet. „Sie hat wirklich viel zu unserer Beruhigung beigetragen.“

Alle fünf Minuten den Live-Ticker aktualisiert

Dennoch bangten die evakuierten Augsburger den ganzen Sonntag um ihre Wohnungen: „Alle fünf Minuten habe ich den Liveticker der Augsburger Allgemeinen aktualisiert“, sagt Sarah Kurz. Und als es dann gegen sieben Uhr endlich Entwarnung gab, wollten viele nur noch eins – nach Hause. „Eigentlich war geplant, noch zum Abendessen bei unserer Bekannten zu bleiben, doch wir mussten einfach sofort zurück“, erinnert sich Kurt Brandt.

Als dann am Dienstag endlich die 1,5 Tonnen Sprengstoff abtransportiert werden konnten, kehrte auch bei den Anwohnern wieder Normalität ein. „Es war ein komisches Gefühl, eine der Personen zu sein, die am nächsten an der Bombe dran gewohnt haben und das schon seit einem Jahr. Jetzt ist man einfach unglaublich erleichtert, dass alles gut gegangen ist“, so Sarah Kurz.

Zurück bleibt bei den meisten ein gutes Gefühl: „Der Zusammenhalt und die gegenseitige Hilfe, die man in den letzten Tagen gespürt hat, war wirklich beeindruckend“, sagt Kurt Brandt und hofft, dass diese Menschlichkeit noch lange Zeit weiter erhalten bleibe. Auch Thomas Steppberger ist begeistert von der Organisation der Evakuierung: „Man wurde durchgehend informiert, es gab keinen Stress und keine Hektik, viele Menschen haben für andere ihre Türen geöffnet – ich bin stolz auf unser Augsburg.“

Evakuierung und Entschärfung: Augsburg im... Da eine Fliegerbombe entschärft wird, verlassen mehr als 50.000 Augsburger an Weihnachten ihre Wohnungen. Das sind die Bilder der größten Evakuierung der Nachkriegsgeschichte.

Rewe-Team verpflegte die Sicherheitskräfte und Sprengmeister

Auch Stephan Gesell, Filialleiter des Rewe-Markts neben der Baustelle, hat die vergangenen Tage nur positiv in Erinnerung. „Wir wurden von der Polizei sehr gut aufgeklärt, sodass wir zu keinem Zeitpunkt Angst bei der Arbeit hatten. Im Gegenteil, man ist zusammengekommen und hat so viele Menschen kennengelernt.“ Das Rewe-Team verpflegte die Sicherheitskräfte und Sprengmeister mit warmen Getränken und Essen und stellte auch seinen Parkplatz für die Polizei bereit. „Es war für uns selbstverständlich, dass wir helfen, wo wir können“, so Gesell. „Außerdem haben wir unsere Kunden beruhigt und darauf geachtet, dass jeder am Sonntag einen Platz hat, an dem er unterkommen kann.“

Natürlich habe man in der letzten Woche einen geringeren Umsatz gemacht, als es so kurz vor Weihnachten normalerweise der Fall gewesen wäre. Viele Anwohner haben durch die Evakuierung auch keine Lebensmittel mehr gebraucht, doch jammern wolle Gesell auf keinen Fall. Und mittlerweile sei auch hier wieder Normalität eingekehrt.

Lesen Sie hier mehr zum Thema Bombenevakuierung in Augsburg

Jetzt spricht der Einsatzleiter der Evakuierung

Ganz Augsburg bangte, er nahm es gelassen

Geschichten aus einer evakuierten Stadt