2017-05-02 06:18:00.0

Augsburg Wo in Augsburg die letzten Telefonzellen stehen

Handy und Hausanschluss sorgen dafür, dass die Telekom Tausende Telefonzellen abbaut. Wer noch ein gelbes Häuschen sehen will, muss in Augsburg regelrecht danach suchen. Von Jan Kandzora

Was für eine Szene! Rosemary, eine junge Frau, ist einsam, verzweifelt und außerdem schwanger mit dem Kind des Teufels, es kommt gerade vieles zusammen. Vielleicht hilft ja ein Anruf beim Arzt ihres Vertrauens. Der rettende Zufluchtsort: eine Telefonzelle. Doch während Rosemary telefoniert, wartet draußen ein Mann, der von hinten verdächtig aussieht wie einer der sinistren Verschwörer, die der werdenden Mutter nichts Gutes wollen. Rosemary wird nervös, der Zuschauer auch.

Würde der Horrorfilm „Rosemary’s Baby“ in der Gegenwart spielen, die Szene liefe wohl anders ab. Die bedauernswerte, schwangere Rosemary würde zum Handy greifen. Und selbst wenn sie keines zur Hand hätte: Eine Telefonzelle müsste sie ziemlich lange suchen.

ANZEIGE

Die markanten Häuschen sterben aus. Man kann das leicht merken, wenn man durch die Straßen geht und schaut, wo noch welche stehen. Früher waren die Zellen vielleicht nicht unbedingt an jeder Ecke zu sehen, aber zumindest an vielen Ecken, und an ihrer gelben Farbe waren sie leicht zu erkennen. Heute gibt es noch vereinzelte Telefonhäuschen, aber man muss schon wissen, wo sie stehen, sollte man tatsächlich eines brauchen. Man kann es auch in Zahlen bemessen. Vor zehn Jahren stellte die Telekom in Deutschland noch über 100.000 öffentliche Telefonzellen, aktuell sind es nach Auskunft des Unternehmens nur noch knapp 20.000.

Kurioses und Interessantes aus 150 Jahren Telefon Das erste deutsche Telefonbuch wurde auch "Buch der Narren" genannt. Es erschien am 14. Juli 1881 in Berlin mit dem Titel "Verzeichniss der bei der Fernsprecheinrichtung Betheiligten" und enthielt ganze 187 Einträge. Foto: dpa

50 Euro Umsatz muss eine Telefonzelle im Jahr noch machen

Die Telekom erklärt das so: Statistisch gesehen habe jeder Deutsche mittlerweile mindestens einen Hausanschluss und ein Handy. Die Bedeutung und Notwendigkeit für öffentliche Telefonzellen habe dementsprechend abgenommen. Daneben koste ihr Unterhalt Geld, etwa für Strom, Standortmiete und Wartung. Wenn ein „öffentlicher Fernsprecher“ extrem unwirtschaftlich sei, darf die Telekom Städte und Gemeinden wegen eines Abbaus anfragen, das sei mit der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände so vereinbart. Die untere Grenze des offenbar noch erträglichen Umsatzes pro Telefonzelle liegt bei 50 Euro im Monat. Sollte er geringer sein, sei dies „ein klares Indiz dafür, dass der Wunsch nach einer Grundversorgung durch die Bevölkerung an dieser Stelle offensichtlich nicht mehr besteht“.

Wie viele der Häuschen wohl noch in Augsburg stehen mögen? Zahlen für die Stadt gibt das Unternehmen nicht raus. Regionale Daten, heißt es von der Telekom, halte man für die externe Kommunikation nicht vor. Einer, der die Entwicklung der Telefonzellen in der Region genau verfolgt, ist Stefan Zaum. Der 20-Jährige macht derzeit eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der MAN Diesel, vor Jahren hat er bereits als Schüler die „Arbeitsgemeinschaft zum Erhalt der deutschen Telefonzelle“ gegründet. Auf der Facebook-Seite der Gemeinschaft lassen sich viele Fotos von alten Modellen der Häuschen aus der Region finden. Heute, sagt Zaum, habe er das Hobby etwas zurückgeschraubt. Es gebe einfach nichts mehr zu fotografieren. Die klassischen, gelben Telefonzellen? Ihm sei nicht bekannt, dass es in der Stadt noch welche auf öffentlichem Grund gebe. Anfang des Jahres seien die wohl letzten verbliebenen Häuschen dieser Art abgebaut worden, in Pfersee und in Göggingen.

Modernere Varianten der Zellen stehen in Augsburg schon noch ein paar, sie sind grau und magentafarben. Direkt am Curt-Frenzel-Stadion lässt sich zum Beispiel eine finden. Und dann gibt es noch Basistelefone, einfache Säulen ohne Dach. Die Telekom stellt sie etwa dann auf, wenn eine Telefonzelle sich finanziell nicht mehr lohnt, die Kommune aber am Standort festhalten möchte. Außerdem hat die Telekom ja immer noch die Pflicht, Zugang zu öffentlich zugänglichen Telefondiensten zu gewährleisten. Die Basistelefone seien nur ein schwacher Ersatz zum gemütlichen Original, einem Rückzugsort, findet Zaum. Für Kunden seien sie nicht komfortabel und böten beispielsweise keinen Schutz, wenn es mal regnet.

Um die 30 Telefonzellen stehen noch in der Stadt

Von der Stadt heißt es, in Augsburg in den vergangenen zehn Jahren seien 40 Telefonzellen abgebaut worden, nunmehr gebe es noch etwa 160 öffentliche Telefonstandorte. Ein im Vergleich zum deutschlandweiten Trend eher niedriger Wert. Echte Telefonzellen mit Dach und Hülle, sagt Stefan Zaum, stünden allerdings nur noch wenige in der Stadt, vielleicht so um die 30, mehr aber auch nicht.

Wenn man in Augsburg noch ein klassisches gelbes Telefonhäuschen sehen will, muss man ein wenig suchen. Doch mindestens eine dieser Zellen gibt es in der Stadt noch, wenn auch nicht auf öffentlichem Grund. Bei der Firma UPM steht ein solches gelbes Häuschen auf dem Firmengelände. Es ist allerdings außer Betrieb, und das offenbar schon seit Jahren. Gänzlich verschwinden die Kästen wohl ohnehin nicht. Wer will, kann sich noch alte und ausrangierte Telefonzellen bei der Telekom kaufen. Informationen über Konditionen können schriftlich erfragt werden, der Preis liegt bei 600 Euro aufwärts. Nur mit den gelben Telefonhäuschen wird es schwierig. Die, heißt es von dem Unternehmen, seien bereits ausverkauft.