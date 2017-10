2017-10-12 07:17:00.0

Augsburg Wo kleine Kletterer auf ihre Kosten kommen

Der ersehnte Spielplatz in Oberhausen-Nord ist eröffnet. Nicht nur die Boulderanlage macht ihn zu etwas Besonderem. Wo die Stadt in nächster Zeit neue Angebote schaffen will. Von Andrea Baumann

Ashley, Emmely und Milita (von links) testen die Kletterwand des neuen Spielplatzes an der Äußeren Uferstraße. Foto: Annette Zoepf