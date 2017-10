2017-10-26 09:46:25.0

Halloween 2017 Zum Gruseln: Hier feiert die Region Halloween

Hier tanzen nicht nur Vampire: In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November ist in und um Augsburg einiges geboten. Eine Auswahl.

Auch 2017 werden Augsburg und die Region vom 31. Oktober auf den 1. November wieder allerlei Untote und Geschöpfe der Nacht heimsuchen. Wo und wann in diesem Jahr Halloween gefeiert wird.

Halloween-Partys und Geistertram in Augsburg

Geistertram Bei der vierten Augsburger Geistertram-Party können Halloween-Begeisterte über 30 Kilometer kreuz und quer durch Augsburg fahren. Um 21 Uhr geht es am Königsplatz los. Die Fahrt endet gegen 23.30 Uhr vor der Mahagoni Bar, wo dann die Afterparty stattfindet. Zwar sind bereits alle Tickets für die Tram vergriffen, für die Afterparty sind jedoch noch Restkarten verfügbar. Weitere Infos gibt's hier, einen Rückblick auf die vergangene Geistertram-Fahrt hier.

Rockfabrik Die Rockfabrik in der Riedingerstraße schmeißt ab 20 Uhr "Augsburgs größte Halloween-Party". Neben einer Kostümprämierung gibt es Gratis-Giftpunsch. Musikalisch haben die Gäste die Wahl zwischen "90er - Party - Rock - Metal" und "Wave'n 80ies und Dark Electro".

Panda Club Der Panda Club in der Ludwigstraße feiert Halloween im Stil der 90er. Die passenden Hits gibt es ab 23 Uhr. Wer im Kostüm kommt, muss keinen Eintritt zahlen.

Mo Club Im Mo Club am Afrawald wird gleich zwei Tage gefeiert. Die "Halloween Party Days" beginnen am Montag, am Dienstag geht es weiter. Dann lautet das Motto "180 Minuten Vollgas" - ab 2 Uhr gilt das bayernweite Tanzverbot. Der Barbetrieb soll aber weitergehen.

Thing Auch im Kneipenlokal Thing am Vorderen Lech in der Augsburger Altstadt wird Halloween gefeiert. Beginn ist um 18 Uhr.

Barfly-Club Beim Barfly in der Augsburger Maximilianstraße heißt es in der Ankündigung zur Halloween-Party knapp: "Der Name ist Programm!" Los geht's um 22 Uhr.

Halloween 2017 mit schaurigen Märchen

Märchenzelt Halloween-Märchen, Musik und Magie gibt es beim Augsburger Märchenzelt für Erwachsene. Laut Veranstalter werden auf der Wiese hinter dem Abraxas in gemütlicher Runde ums knisternde Feuer nach alter Tradition und "jahreszeitengerecht" Märchen aus aller Herren Länder erzählt. Beginn ist um 20 Uhr. Mehr unter www.maerchenzelt.de.

PM Untermeitingen Auf "vier Areas" wird in Untermeitingen Halloween gefeiert. Von Schlager über Hip Hop bis zu Chart-Musik ist laut Veranstalter für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Los geht's um 21.30 Uhr.

Moospark Im Moospark in Pöttmes beginnt die Halloween-Sause am Dienstag um 22 Uhr - mit angekündigter "Freak Show".

M-Eins Aichach "Schaurige Specials" und einen bunten Musik-Mix verspricht das M-Eins in Aichach. Beginn der Party am 31. Oktober ist um 22.30 Uhr.

Sound Dillingen Das "Ü30 Halloween Special - The Day Before" gibt es am Montag ab 22 Uhr im Sound Dillingen. Alle ab 16 Jahren sind dann am Dienstag zum Feiern eingeladen. Für die richtige Horrorstimmung haben sich die Veranstalter nach eigener Aussage "etwas ganz Spezielles" einfallen lassen.

Roxy Ulm Auch das Roxy in Ulm feiert die grusligste Nacht des Jahres - und kündigt die "größte Halloweenparty der Region" an. Um die Gäste zu "verunstalten", sind die Maskenbildner vom Stadttheater mit dabei. Los geht es um 21 Uhr. Weitere Infos und Tickets gibt es hier.

Musikpark Ingolstadt "Ingolstadts größte und grusligste Halloweenparty" verspricht der Musikpark - inklusive "süßen und sauren Überraschungen". Zu viel, heißt es auf der Internetseite, wolle man aber noch nicht verraten. Start ist um 21 Uhr. AZ

