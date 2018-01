2018-01-09 00:03:00.0

AEV vergibt viele Chancen

Besiegt aber die DEG einmal mit 4:1

Aus den beiden richtungsweisenden Partien gegen die Düsseldorfer EG holte sich der Augsburger EV in der DNL drei Punkte und konnten sich somit nicht vom sechsten Platz verbessern. Dabei war beim 1:2 der Düsseldorfer Torwart Spielverderber und ließ bei 44 Schüssen nur ein Gegentor zu. Am Sonntag hatte der Eishockey-Nachwuchs dann sein Visier besser eingestellt und siegte mit 4:1.

(0:1, 0:1, 1:0) Wer 44 Mal aufs Gästetor schießt und dabei nur einmal trifft, darf sich nicht beklagen, wenn er als Verlierer vom Eis geht. Gegen die an sich biederen Gäste, verzweifelten die Augsburger an deren U20-Nationaltorwart Hendrik Hane und an Ihrem Unvermögen. Nur Nicolas Baur traf 27 Sekunden vor dem Ende zum 1:2.

(0:0, 2:0, 2:1) Timo Bakos, Niklas Länger und Tim Bullnheimer schossen den AEV 3:0 in Führung, ehe die DEG verkürzen konnte. Marco Sternheimer traf nach 58 Minuten zum 4:1-Endstand.

Trainer Michael Bakos war nach den beiden Partien insbesondere mit der Chancenverwertung nicht zufrieden: „Wir haben in beiden Spielen über weite Strecken große Mühe gehabt, Tore zu erzielen.“ Dennoch baute der Coach sein Team auch auf: „Wir haben uns zwar mehr als drei Punkte erhofft, aber meine Jungs haben nach zwei spielfreien Wochenenden einen guten Start in die entscheidende Phase der Spielrunde hingelegt.“