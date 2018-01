2018-01-22 00:03:06.0

Cacau diskutiert mit Andreas Luthe

Kann Fußball zur Integration beitragen?

Kann der Fußball zur Integration beitragen und wenn ja, wie? Diese Frage diskutieren am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr im Vortragssaal der Stadtwerke (Am Hohen Weg) der ehemalige deutsche Nationalspieler Cacau, 36, und der FCA-Torhüter Andreas Luthe, 30.

Der gebürtige Brasilianer Claudemir Jerônimo Barreto, genannt Cacau, stürmte von 2009 bis 2012 in der deutschen Nationalmannschaft. In seiner Antrittsrede als Integrationsbeauftragter des DFB, der er seit November 2016 ist, betonte er: „Ich will nicht nur das Gesicht sein, ich möchte in das Thema eintauchen.“

Andreas Luthe, Torhüter des FC Augsburg, ist Initiator des Projekts „In safe hands“, das Fußball als Medium nutzt, um vor allem Flüchtlingskinder zu integrieren. (AZ)

