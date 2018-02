2018-02-19 00:05:38.0

DJK mit Höhen und Tiefen

Volleyball-Team gewinnt aber 3:1

Die Drittliga-Volleyballerinnen der TV/DJK Hammelburg haben in dieser Saison nicht viel zu lachen. Mit nur einem Punkt ist das Team aus Unterfranken mit Abstand Letzter der Liga. Doch gegen die DJK- Hochzoll laufen sie immer zur Höchstform auf. Den einen Punkt holten sie nämlich beim Heimspiel und am Samstag schrammten sie beim Rückspiel in Augsburg nur knapp am zweiten Saisonpunkt vorbei. Am Ende setzten sich die Spielerinnen der DJK aber doch durch und behielten mit dem 3:1 (23:25, 25:11, 25:17, 28:26)-Sieg alle drei Punkte in Augsburg.

Dabei schien alles für die DJK zu laufen. Denn die Vorbereitung der Gäste auf das Match war alles andere als optimal. Sie kamen angesichts des Schneechaos erst so spät in die Zwölf-Apostel-Halle, dass die Partie eine Viertelstunde später beginnen musste. Doch das juckte die Gäste gar nicht. Sie gewannen den ersten Satz mit 25:23. „Denen war an diesem Chaostag so ziemlich alles egal. Die haben sich gesagt, ist eh schon wurscht, und haben unbeschwert darauf losgespielt. Wir hingegen waren schon angespannt“, erklärte DJK-Managerin Sonja Zellner. „Denn wir hatten ja bisher den einzigen Punkt gegen Hammelburg verloren.“ Doch dann schien sich die DJK gefangen zu haben. Mit 25:11 ging der zweite Satz klar an die Gastgeberinnen. „Da haben wir mal gezeigt, was wir können“, sagte Zellner. Auch der dritte Satz war eine relativ klare Angelegenheit, doch dann präsentierte sich Hammelburg wieder als Angstgegner.

Doch die DJK behielt die Nerven und sicherte sich beim 28:26 den benötigten Zweipunkte-Vorsprung. „Wir hätten das Spiel schon früher entscheiden können. Wir haben uns wirklich nicht gut angestellt, aber am Ende ist es wichtig, dass wir gewonnen haben“, so Zellner. (ötz)

DJK V. Kulig, Auer, Schnürer, Westenkirchner, Soloninkina, N. Kulig, Slomka, Roppel, Hall, Drigalski, Zellner