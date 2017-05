2017-05-04 00:03:29.0

FCA-Talent will Europameister werden

Maurice Malone mit DFB in Kroatien

Für Maurice Malone beginnt heute mit der deutschen U17-Nationalmannschaft das große Abenteuer Europameisterschaft in Kroatien. Im ersten Gruppenspiel trifft der FCA-B-Juniorenspieler mit Deutschland am heutigen Donnerstag auf Bosnien-Herzegowina (12 Uhr, Eurosport). Deutschland zählt zu den Mitfavoriten. „Wir fahren dorthin, um den Titel zu holen. Das ist unser Ziel, warum auch nicht?“, sagt DFB-Trainer Christian Wück vor dem Auftakt in Kostrena.

Malone hat als Stürmer mit Dennis Jastrzembski (Hertha BSC) und Jann Fiete Arp (Hamburger SV) große Konkurrenz. In der Grup-penphase trifft Deutschland zudem noch auf Serbien (Sonntag) und Irland (Mittwoch). Die zwei besten Teams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Die fünf besten Teams sichern sich die Tickets für die U17-WM im Oktober in Indien. (AZ/ötz)