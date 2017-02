2017-02-27 00:04:18.0

Gelungene Generalprobe

Schwaben gewinnt 5:1

Die Generalprobe des Fußball-Landesligisten TSV Schwaben Augsburg ist gelungen. Im letzten Testspiel vor dem Start in die Frühjahrsrunde siegten die „Violetten“ beim TSV Neusäß mit 5:1.

Letztlich zeigte sich Schwaben-Trainer Sören Dreßler mit der Leistung seiner Truppe zufrieden, auch wenn er monierte „dass wir die Neusässer Geschenke in der Anfangsphase nicht angenommen haben“. So agierten die beiden Kontrahenten bis zur Pause beinahe auf Augenhöhe. Strohhofer (10.) traf für die Gäste, Burda (17.) glich für die Gastgeber per Freistoß aus. Nach der Pause mussten die Gastgeber dem hohen Tempo Tribut zollen. Zudem wurden die Offensivbemühungen der Schwaben wesentlich zielstrebiger. Der Ex-Neusässer Krug traf zum 2:1 für die Gäste (57.), Boyer zum 3:1 (62.) und 5:1 (83.). Zwischendurch gelang nochmals Strohhofer der Treffer zum 4:1 (65.) (tina)