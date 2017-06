2017-06-30 00:02:08.0

Generalprobe ist geglückt

Persönliche Bestleistung für Bauer

Die Generalprobe ist geglückt für die in vier Wochen stattfindende Bayerische Leichtathletikmeisterschaft im Augsburger Rosenaustadion. Beim von der LG Augsburg durchgeführten Sprinter- und Läuferabend lag neben den sportlichen Leistungen der Fokus auch auf den organisatorischen Abläufen.

Die kurzen Sprintstrecken dominierte bei den Männern Seedy Conteh vom baden-württembergischen Verein MTG Wangen. Sowohl über 100 Meter (10,96 Sekunden) als auch über die doppelte Distanz (21,93 Sekunden) lieferte er ausgezeichnete Leistungen ab. „Local hero“ Aleksandar Askovic musste auf eine Teilnahme verzichten, da er sich auf die Süddeutsche Meisterschaft am morgigen Samstag (Wetzlar, Hessen) vorbereitete.

Es hat mittlerweile Tradition, einige Meisterschaftswertungen auszulagern. So erhielt das Augsburger Abendsportfest eine Aufwertung durch die schwäbische Titelwertung bei den Langstaffeln und durch die Kreismeisterschaft über die 400 Meter. Eine neue persönliche Bestleistung gelang Florian Bauer (U18 Augsburg) im Titellauf über 400 Meter, die er mit 51,91 Sekunden gewinnen konnte. Bei den Männern gab es nur einen Teilnehmer aus dem Kreis Mittel- und Nordschwaben. So kam Reinhard Hofner von der MBB-SG Augsburg zu Titelehren, der mit bereits 59 Jahren respektvolle 70,01 Sekunden benötigte. Neue Kreismeisterin über die Stadionrunde wurde Ramona Czogalla vom TSV Friedberg in 64,13 Sekunden.

Schwäbischer Meister über 3x1000 Meter wurde das Team der LG Reischenau-Zusamtal (Felix Luckner, Thomas Fischer, Yossief Tekle) in 8:27,92 Minuten. Gemäß den Regeln etwas kürzer ist die Mitteldistanz-Staffelstrecke für die Frauen. Über 3x800 Meter feierte die Mannschaft vom TSV Friedberg nach 7:54,91 Minuten die Schwäbische Meisterschaft, die mit Lisa Lindermayr, Monika Mayr und Larissa Spiegelberger antrat. (rwe)