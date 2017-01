2017-01-07 00:06:14.0

Heimdoppel gegen Iserlohn

AEV-U-19 im Einsatz

Das neue Jahr beginnt für die DNL-Mannschaft des AEV (U19) mit einem Heimdoppel gegen die Young Roosters Iserlohn. „Das ist eine sehr gute Mannschaft“, erwartet AEV-Mannschaftsführer Daniel Farny am heutigen Samstag (16.45 Uhr) und am Sonntag (11.30 Uhr) eine spannende Auseinandersetzung mit dem Tabellenführer, der in dieser Runde bislang alle Partien gewann.

„Wir sind komplett“, so Farny über die personelle Ausgangsposition. Diese Woche war ein schwedischer Torhüter im Probetraining. Er kommt aber nur für nächste Saison infrage, wenn er Aussicht auf einen deutschen Pass hat. (pede)