Kampf um den Titel

Finale der Augsburger Stadtmeisterschaft

Wer wird der nächste Augsburger Stadtmeister im Futsal? Am Sonntag gegen 17 Uhr dürfte diese Frage beantwortet sein, wenn das Finale in der Anton-Bezler-Halle über die Bühne gegangen ist. Acht Mannschaften messen sich ab 13 Uhr in den Viertelfinalpartien, darunter der Titelverteidiger, die TG Viktoria Augsburg und die Gastgeber vom TSV Göggingen. Die TG Viktoria wird um 13 Uhr auch gleich das Auftaktspiel bestreiten und ist als Bezirksligist Favorit gegen den Kreisklassisten FSV Inningen.

Interessant wird auch das Duell zwischen Türkspor Augsburg und Alba Augsburg. Türkspor setzt dabei auf eine verstärkte Reserve, da die erste Garnitur bei der bayerischen Hallenmeisterschaft antreten muss. Alba rechnet sich Außenseiterchancen, ebenso wie die Kreisklassisten Türk JKV Augsburg und FC Haunstetten, aus.

Viertelfinale

13 Uhr TG Viktoria – FSV Inningen

13.30 Uhr Türkspor – FC Alba

14 Uhr DJK Lechhausen – TSV Göggingen

14.30 Uhr TJKV Augsb. – FC Haunstetten

ab 15 Uhr Halbfinale, ab 16.30 Uhr Finale