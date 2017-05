2017-05-30 00:04:45.0

Fechten Kramer holt Bronze

Überraschender Erfolg für ein Talent des TV Augsburg bei der deutschen Meisterschaft. Theo Suchert erlebt einen „Krimi“

Wochenende für Wochenende sind die Fechter des TV Augsburg derzeit bei deutschen Meisterschaften unterwegs. Mit der B-Jugend war Trainer Waldemar Schneider in Reutlingen. Er und seine Schützlinge sollten nicht ohne Erfolg zurückkehren. Schneider wirkte nach einer Medaille, einer „Fast“-Medaille und vielen weiteren guten Platzierungen seiner Nachwuchsfechter zufrieden. Herausstechend: Michael Kramer. Der 14-Jährige gewann im älteren Jahrgang die Bronzemedaille.

Kramer beendete seine Vorrunde makellos mit 5:0 Siegen, ließ es aber in der Zwischenrunde mit 3:2 Siegen etwas ruhiger angehen. Dafür war Kramer in der Runde der letzten 32 wieder hellwach. Mit drei ungefährdeten Siegen (10:5, 10:6 und 10:2) zog er in die K.o.-Runde ein. Gegen Trebis (Mannheim) bot Kramer all sein Können auf und siegte nervenstark mit 8:7. Erst im Halbfinale zog der junge Augsburger mit 4:10 gegen den späteren Sieger Nagel (Warendorf) den Kürzeren.

ANZEIGE

Otto Behnke erzielte mit hervorragenden 4:1 Siegen in der Vorrunde und zwei Siegen in der Zwischenrunde ein äußerst ansprechendes Gesamtergebnis. In der Runde der letzten 32 verabschiedete er sich mit deutlichen Niederlagen aus dem Turnier und wurde 29. Felix Schütz musste nach der Vorrunde die Segel streichen, Nikolay Roloff verpasste nach zwei Siegen und drei Niederlagen als 34. knapp die 32er-Runde.

Im jüngeren Jahrgang starteten für den TVA Theo Suchert und Elias Löflath. Suchert rauschte mit jeweils 5:0 Siegen souverän durch die Vor- und Zwischenrunde und war anschließend auf Platz eins gesetzt. Die folgenden K.o.-Gefechte entschied er ebenso mit starken Nerven für sich (10:4, 9:8, 9:8).

Verdienter Lohn war für ihn das Viertelfinale mit den besten acht Fechtern seines Jahrgangs in Deutschland. Gegen den Leverkusener Tobias Schulz entwickelte sich ein wahrer Fechtkrimi. Keiner der beiden konnte sich entscheidend absetzen. Suchert führte 9:8, musste aber nach der Drittelpause zwei Treffer einstecken und schrammte haarscharf an einer Medaille vorbei. Trotz des knappen Ausscheidens konstatierte Trainer Schneider Suchert „eine bärenstarke Leistung“. Löflath bestand in der Vor- (3:2 Siege) und Zwischenrunde (2:3 Siege). Den Einzug in die 32er-Runde verpasste Löflath erst durch ein Stechen.

Verteilt auf drei bayerische Teams starteten TVA-Akteure bei Mannschaftsgefechten. Bayern 1 mit Otto Behnke, Theo Suchert und Michael Kramer erreichte nach makelloser Vorrunde als einziges Team aus Bayern die K.o.-Phase. Im Viertelfinale schied die Mannschaft mit den drei TVA-Fechtern durch ein 38:40 gegen den späteren Zweitplatzierten aus Westfalen aus.

Der siebte Platz im Endklassement zeigte deutlich, welches Potenzial in den Augsburger Talenten steckt. (pm)