Augsburg Kuhsee-Triathlon findet 2017 an historischem Datum statt

Der Augsburger Traditions-Triathlon findet 2017 zum 18. Mal statt - doch dieses Jahr zu einem besonderen Jahrestag. Was Sie zum LEW-Kuhsee-Triathlon 2017 wissen müssen. Von Wilfried Matzke

Der LEW-Kuhsee-Triathlon wird heuer am 23. Juli ausgetragen. Genau an diesem Tag vor 50 Jahren erlebte Augsburg eine Breitensport-Premiere. Die BRK-Wasserwacht startete am Autobahnsee das erste Volksschwimmen der Bundesrepublik. Etwa 1500 Hobbyathleten absolvierten am 23. Juli 1967 die 1000-Meter-Distanz. Fünf Wochen später, am 27. August 1967, organisierte der RC Pfeil das erste Volksradfahren in Deutschland. Rund 1100 Teilnehmer gingen in Lechhausen auf die 33-Kilometer-Runde durch das Friedberger Hügelland.

Triathlon als Kombination von Schwimmen, Radfahren und Laufen gibt es in Augsburg seit dem Jahr 1983. Diesen Auftakt hatte das Sportzentrum der Universität organisiert, nur neun Monate nach der ersten deutschen Veranstaltung in Essen. Die zweitägige Veranstaltung registrierte im Vorjahr 1490 Teilnehmer.

Im Mittelpunkt des Sonntag-Vormittags steht traditionell der Staffelwettbewerb. Drei als Team startende Hobbysportler dürfen sich den Nonstop-Dreikampf teilen. Erwachsene und Jugendliche müssen entweder 500 Meter schwimmen, 17 Kilometer Rad fahren oder fünf Kilometer laufen. „Angesprochen sind neben Vereinen auch Firmen, Schulen, Familien und andere Institutionen“, betont Ex-Spitzentriathletin Katja Mayer.

LEW-Kuhsee-Triathlon 2017 in Augsburg

Wer genügend Kondition besitzt, kann als Solist bei dem Einzelwettbewerb antreten. Die Kinder können ebenfalls zwischen einem Einzel- und einem Staffelrennen auswählen. 100 Meter schwimmen im Uferbereich, vier Kilometer auf dem Rad und einen Kilometer zu Fuß sollen die 6- bis 13-jährigen Athleten bewältigen. Zum neunten Mal wird am Samstagabend der Nachtlauf mit einem Rahmenprogramm stattfinden. Beim letzten Tageslicht um 21.30 Uhr fällt der Startschuss für die zwei Runden um den Kuhsee. Die insgesamt fünf Kilometer werden durch 250 Fackeln ausgeleuchtet. Ein Doppelstart beim Triathlon und Nachtlauf wird auch heuer mit dem Titel „Night and Day Champion“ gewürdigt.

Tickets für den LEW-Kuhsee-Triathlon am Sonntag, 23. Juli, und den Nachtlauf am Samstag, 22. Juli, gibt es hier.