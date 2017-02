2017-02-21 00:04:58.0

Neue Preise in den Play-offs

Erstes Heimspiel am 10. März

Die Vorbereitungen für die Play-offs laufen bei den Augsburger Panthern auf Hochtouren. Es gibt neue Trikots, Schals und Fanartikel. Die Nachfrage ist laut Auskunft der Panther riesig. Die Kartenpreise hat der DEL-Klub wie angekündigt angehoben. Der Stehplatz kostet im Viertelfinale statt 19 Euro künftig 25 Euro. Der Sitzplatz (Kategorie II) wurde von 32 auf 45 Euro angehoben. Das erste Heimspiel im Viertelfinale ist am 10. März (Freitag). Das garantierte zweite Heimspiel findet am Dienstag (14. März) oder Mittwoch (15. März) im Curt-Frenzel-Stadion statt. Eine mögliche sechste Partie der Best-of-seven-Serie würde am 19. März (Sonntag) steigen. In allen Runden einschließlich dem Finale sind vier Siege zum Weiterkommen nötig. Der AEV-Gegner steht noch nicht fest. Mannheim, München, Köln oder Nürnberg kommen in Frage.

Spätestens nach dem letzten Punktspiel am Sonntag in Düsseldorf stehen die Paarungen fest. Der Kartenverkauf für die K.-o.-Runde startet am kommenden Dienstag (28. Februar) um 12 Uhr. (AZ)