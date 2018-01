2018-01-10 00:02:37.0

Patzer im Viertelfinale

C-Junioren auf Rang fünf in Magdeburg

Bis zum Viertelfinale des Pape Cups in Magdeburg dominierten die C-Junioren des FC Augsburg das internationale Turnier. Am Ende belegte Trainer Andreas Haidl mit seiner Mannschaft den fünften Platz mit einem 2:0 gegen Eintracht Braunschweig. „Leider haben wir im Viertelfinale gegen den 1. FC Köln beim 2:3 in einer Minute das Halbfinale verspielt. Ich bin dennoch stolz auf meine Mannschaft, die ein sehr gutes Turnier gespielt hat“, stellte Haidl fest.

Was war im Viertelfinale geschehen? Der FCA führte bis zur Schlussminute durch zwei Treffer von Turnier-Torschützenkönig Xaver Kroll (neun Treffer) mit 2:1 gegen den 1. FC Köln und musste in den letzten Sekunden zwei Gegentreffer hinnehmen. Entsprechend war die Stimmung bei Trainer und Mannschaft. In der überragenden Vorrunde hatten die Augsburger vier Siege geholt. Im Achtelfinale folgte ein 6:1 gegen den FC St. Pauli. In die Begegnung um Rang fünf kam der FCA durch ein 5:4 nach Neunmeterschießen gegen den SC Freiburg.

Neben Xaver Kroll (9) trafen für den FCA noch Kapitän Fabian Wessig (7), Franjo Ivanovic (4), Korbinian Straub, Henrik Hölscher, Salifou (je 2), Ben Brunner und Berisha. Turniersieger wurde der FC Schalke 04 mit einem 3:1 gegen den 1. FC Köln. (AZ)