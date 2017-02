2017-03-01 00:03:49.0

Riesige Euphorie

Panther-Karten schnell vergriffen

Die Panther-Fans sind heiß auf die Eishockey-Play-offs gegen Nürnberg. Schon ab halb acht Uhr am Dienstagmorgen saßen die ersten Anhänger auf Campingstühlen vor dem Eingang zum 1878-Fanshop im Curt-Frenzel- Stadion. Der Verkauf startete um 12 Uhr mittags. „Um 12.20 Uhr waren die Karten für das erste Heimspiel am 10. März vergriffen“, berichtet Stefan Esch vom Panther-Marketing. Vor dem Fanshop im Eisstadion bildete sich eine lange Schlange. „Die Euphorie war noch größer als vor dem Viertelfinale 2010“, sagt Esch und fügt an: „Wir hätten auch das alte, fast 8000 Zuschauer fassende Curt-Frenzel-Stadion locker füllen können.“

2010 hatten die Panther den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert und eine Riesen-Euphorie in Augsburg entfacht, als das Team um Nationaltorwart Dennis Endras bis ins Finale vorstieß.

Die Tickets aus dem freien Verkauf für das zweite Nürnberg-Heimspiel am 14. März waren nur wenig später um 13.30 Uhr weg. Ausverkauft sind die Partien allerdings nicht, wie die Panther ausdrücklich betonen.

24 Stunden vor Spielbeginn gehen die reservierten Karten in den freien Verkauf, die von den Dauerkarten-Besitzern nicht geordert wurden. Auch für Bob’s Terrasse gab es noch Tickets. (ms)