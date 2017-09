2017-09-27 00:03:10.0

Badminton TSG Augsburg präsentiert neue Gesichter

Der Regionalligist setzt auf eigenen Nachwuchs und Topspieler aus Malaysia. Erster Spieltag lässt hoffen

Einen Start nach Maß in die Regionalliga-Saison erwischten die Badmintonspieler der TSG Augsburg. Das Heimspiel gegen die SG Metzingen/Tübingen gewannen sie mit 6:2 deutlich. Die größte Überraschung gab es bereits vor dem Spiel. Denn im Vergleich zur Vorsaison wurde die Mannschaft auf vielen Positionen umgestellt. Für die Zuschauer in der gut gefüllten Halle gab es einige neue Gesichter zu bestaunen.

Plan war es, nach einer durchwachsenen Saison, wieder junge hungrige Spieler aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft zu integrieren. Und so gaben mit Jakob Schilling, Marco Pousada, Tobias Geißenberger und Vanessa Paquee gleich vier Spieler zwischen 17 und 19 Jahren ihr Regionalligadebüt. An ihrer Seite schlagen die letztjährigen Stützen des Teams, Verena Krug und Verena Beil, sowie Mannschaftsführer Robin Fiedler auf.

Zudem konnte mit dem 27-jährigen Akmal Rumsani ein ganz besonderer Neuzugang in der TSG-Halle begrüßt werden. Mit dem malaysischen Topspieler gelang dem Verein ein wahrer Glücksgriff. Rumsani war bereits 2014 im Rahmen eines Badmintonprojekts, das von Teammanager Kim Mayer organisiert wurde, in Augsburg zu Gast. Hierbei gefiel es ihm so gut, dass er nun beschloss, der Fuggerstadt einen zweiten Besuch abzustatten.

Bis Mitte Dezember fungiert Rumsani als Spielertrainer der ersten Mannschaft und ist Hauptverantwortlicher des Jugendtrainings. Des Weiteren wird er einige Maßnahmen des schwäbischen Badmintonverbandes leiten. Zusammen mit Krug, Beil und Fiedler soll er den Druck von den jungen Spielern nehmen, die langsam an das doch deutlich höhere Regionalliganiveau herangeführt werden sollen.

Der Sieg bedeutet sogar die Tabellenführung für die kommenden drei Wochen. Trotz dieser überzeugenden Vorstellung bleibt das erklärte Saisonziel allerdings der Klassenerhalt. „Wenn wir mit dieser jungen Mannschaft stressfrei den Klassenerhalt schaffen, wäre das ein Riesenerfolg“, so Fiedler. Ein Szenario wie in der vergangenen Saison, als der Abstieg erst im letzten Spiel vermieden werden konnte, soll nach Möglichkeit verhindert werden.

Die Partie gegen Metzingen/Tübingen lässt jedenfalls hoffen. Nach einem erfolgreichen Start durch das erste Herrendoppel mit Routinier Florian Grosschadl und Rumsani gewann auch das Damendoppel mit Paquee und Krug ein wenig überraschend seine Auftaktpartie. Trotz langer Verletzung von Krug harmonierten die beiden gut und übertrafen sämtliche Erwartungen.

In den Einzeln überzeugten Rumsani und Fiedler mit deutlichen Zweisatzsiegen und Beil erkämpfte sich ihren Einzelsieg im dritten Satz 21:14. Das Mixed von Fiedler/Beil war dann wieder eine deutliche Angelegenheit für die Augsburger. Pousada und Schilling zeigten eine sehr gute Leistung im zweiten Herrendoppel und mussten sich erst im dritten Satz geschlagen geben. Auch Geißenberger kämpfte sich im dritten Einzel in den Entscheidungssatz. Nach einem Krimi konnte allerdings der Metzinger Julian Kramer das bessere Ende für sich verbuchen.

Die „jungen Wilden“ der TSG scheinen auf einem guten Weg, sich in der für sie neuen Liga zu etablieren. (pm/AZ)