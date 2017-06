2017-07-01 00:04:45.0

Skaterhockey TVA mit Minikader unterwegs

Bundesligist mit Problemen

Aufgeben ist ein Fremdwort für die Spieler des TV Augsburg. Trainer Martin Zentner sowie das Team um Kapitän Maximilian Nies glauben an ihre Chance, den Klassenerhalt in der Skaterhockey-Bundesliga noch schaffen zu können. Allerdings sind die Augsburger am kommenden Wochenende auf ihrer Dienstreise zu den Miners Oberhausen am Samstag (18 Uhr) und dem amtierenden Meister Rockets Essen am Sonntag (15 Uhr) nur krasser Außenseiter.

Punkte wird man dort nicht einfahren können. „Uns fallen ganz wichtige Spieler aus. So bleibt nur ein Minikader,“ berichtet Trainer Martin Zentner über seine Personalprobleme. (AZ)