2017-10-28 00:03:10.0

FCA II Trainer sieht einige Mängel

Gegen Seligenporten nimmt Reinhardt sein Team in die Pflicht

Die Konstanz ist bei der zweiten Mannschaft des FC Augsburgs etwas verloren gegangen. In den vergangenen fünf Spielen gingen die Schützlinge von Trainer Dominik Reinhardt in der Regionalliga Bayern nur ein mal als Sieger (3:2 gegen 1860 München) vom Platz. Dies soll sich im Heimspiel gegen den SV Seligenporten am heutigen Samstag (14 Uhr/Rosenaustadion) wieder ändern, auch wenn diese Partie für Reinhardt kein Selbstläufer werden wird. „Seligenporten hat einen Lauf und seit fünf Spielen nicht mehr verloren“, sagt der junge Coach. In der Tat, das Team aus der südlichen Oberpfalz kommt mit breiter Brust nach Schwaben.

Das kann sein Kollege Reinhardt derzeit nicht von sich behaupten. Bei der 0:2-Niederlage vor einer Woche beim FV Illertissen sah er gerade in der ersten Spielhälfte einige Mängel. „Das muss sich gegen Seligenporten wieder ändern“, nimmt er sein Team in die Pflicht, „sonst müssen wir in der Tabelle wieder nach unten blicken.“ Zum Kader gegen die Oberpfälzer gehört auch wieder Max Reinthaler. Nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen März gab der Südtiroler kürzlich in Illertissen seinen Saisoneinstand. Was Reinhardt sehr freut, „denn der 22-Jährige ist zwar ein lockerer Typ, übernimmt aber schon Führungsaufgaben.“ Fraglich ist noch der Einsatz des leicht erkrankten Markus Feulner, Lasse Jürgensen fällt dagegen nach seinem Bänderriss im Sprunggelenk aus. (oll)