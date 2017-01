2017-01-05 00:02:51.0

Volleyballteam hat noch eine Rechnung offen

Hochzoller Frauen empfangen Eiselfing

Nach eine kurzen Weihnachtspause sind die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll am Samstag schon wieder im Punktspieleinsatz gefordert. Vor einheimischem Publikum empfängt das Team von Trainer Nikolaj Roppel den TSV Eiselfing ab 19 Uhr in der Zwölf-Apostel-Halle. Zu Gast ist ein Gegner, den die Hochzollerinnen gut kennen, gegen den sie schon einige Spiele in der Vorbereitung bestritten haben und der auf ein ähnliches Konzept baut wie sie selbst – auf ein gutes Aufschlagspiel und mutig-riskante Spielzüge.

Nach der Papierform sind die Hochzollerinnen als Tabellenführer mit bisher sieben gewonnenen Partien nach der Vorrunde hoher Favorit. Dagegen hat die Mannschaft aus Eiselfing bereits vier Niederlagen auf ihrem Konto und ist aktuell Tabellenvierter. Doch in der Vorrunde wurden die Augsburgerinnen von der Gegenwehr der Oberbayern ganz schön überrascht. Nach fünf hart umkämpften Sätzen hatte sich die DJK die ersten von bisher erst zwei Saisonniederlagen eingefangen (die zweite gab es gegen Planegg).

Also ist Revanche angesagt. „Nach spätestens vier Sätzen sollte diesmal alles erledigt sein. Nach dieser Vorrundenniederlage sind wir umso motivierter. Wir wollen Gas geben und die drei Punkte holen“, gibt sich DJK-Teammanagerin Sonja Zellner kampflustig. Zwar seien mit einer Woche Auszeit über die Weihnachtstage noch nicht alle Erkältungen in der Mannschaft auskuriert, trotzdem rechnet sie damit, dass am Samstag alle Spielerinnen einsatzbereit sind. (klan)