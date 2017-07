2017-07-18 00:04:32.0

Wörns muss erneut Umbruch einleiten

FCA II startet mit Heimspiel in Saison Von Herbert Schmoll

Christian Wörns, 45, gehört nicht zu den Lautsprechern der Fußballszene. Ruhig und mit großem Engagement verrichtet der Trainer der U23 des FC Augsburg seine Arbeit und kommt damit bei seinen Zöglingen sehr gut an. Denn diese wissen, ihr Übungsleiter hat als aktiver Profi alle Höhen und Tiefen erlebt, weiß was er tut und wovon er spricht. 66 Länderspiele für das DFB-Team und 469 Bundesligabegegnungen stehen in Wörns’ Vita.

Doch in diesen Tagen, vor dem Saisonstart am heutigen Dienstag (19.30 Uhr/Rosenaustadion) macht der Trainer der zweiten Mannschaft des FCA einen sorgenvollen Eindruck. Die Vorbereitung verlief nicht so, wie sich der Fußball-Lehrer das vorgestellt hatte. „Sehr holprig war’s, suboptimal“, sagt Wörns. In den vergangenen Wochen habe er wenig Spieler in manchen Einheiten zur Verfügung gehabt, außerdem waren die Resultate nicht, wie es sich der Coach erhofft hatte. Drei Niederlagen und drei Unentschieden lautet die magere Testspielbilanz.

Am Ende der vergangenen Saison verlor der Regionalligist fast eine komplette Mannschaft. Leistungsträger wie Albion Vrenezi (Regensburg), Bastian Kurz (Erfurt), oder Marco Schuster (Mannheim) wechselten den Klub, andere wichtige Akteure wie Tim Rieder, Julian Günther-Schmidt oder Marco Richter schafften wie zuvor Raphael Framberger oder Tormann Ioannis Gelios den Sprung zu den Profis. Zudem waren Jonathan Scherzer und Volker Greisel mit der Bundesligamannschaft im Trainingslager, vor allem Verteidiger Scherzer hinterließ einen guten Eindruck. Fehlen wird wohl die gesamte Hinrunde Max Reinthaler, der die Reha nach einem Kreuzbandriss absolviert.

Wörns muss deshalb wieder einen gewaltigen Umbruch einleiten, muss Talente aus dem Kader der eigenen A-Junioren einbauen. „Das benötigt Zeit“, ist sich der Coach bewusst, zumal er seinen Kader nur mit drei weiteren Akteuren ergänzen konnte. Aus dem eigenen Profilager kommt der erfahrene Markus Feulner, 35, dazu. Er soll den Leitwolf spielen. Von den Amateuren des FC Bayern wurde Bernard Mwarome, 20, verpflichtet, von Carl Zeiss Jena zog es den 19-jährigen Stürmer Artur Mergel nach Schwaben.

Deshalb hat sich Wörns mit seiner Mannschaft kein konkretes Ziel gesetzt: „Die Erwartungshaltung ist eine andere als in der vergangenen Saison.“ Damals schloss sein Team mit dem überragenden dritten Tabellenplatz ab. Wörns weiß, dass er mit seinen Spielern auch andere Aufgaben zu bewältigen hat. Er soll Talente in den Profibereich führen.

Dass die schwierige Situation sich negativ auf den Saisonstart auswirken könnte, glaubt der ehemalige Nationalspieler nicht. „Daraus kann man keine Schlüsse ziehen“, sagt er vor der Auftaktpartie.

Mwarome (FC Bayern II), Mergel (FC Carl Zeiss Jena), Feulner (eigene Profis), Stowasser, Jürgensen, Friehe, Lobenhofer, Negrea, Gavric, Gail, Nagel, Schurr (alle eigene A-Junioren).