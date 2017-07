2017-07-13 00:04:54.0

Zehn Marathonläufe in zehn Tagen

63-jährigem Pitsch gelingt dieser Kraftakt Von Wilfried Matzke

Zehn Marathonläufe in zehn Tagen hat Udo Pitsch erfolgreich absolviert. Der Extremsportler tat dies beim Zehn-Tage-Rennen im österreichischen Bad Blumau. Enorme 4:13 Stunden betrug die Marathon-Durchschnittszeit für den Wehringer im Trikot der TG Viktoria Augsburg. Damit belegte er mit seinen 63 Jahren den zweiten Platz im zwölfköpfigen Teilnehmerfeld.

Der Ultralauf-Routinier hat sich selbst überrascht: „Mein Ziel war, alle Marathons knapp unter 4:30 Stunden zu beenden.“ So startete Udo Pitsch am ersten Tag noch zurückhaltend mit 4:25 Stunden. „Ab dem dritten Tag ließ ich intuitiv meine Beine das Tempo bestimmen“, erzählt Pitsch. Seinen schnellsten Marathon lief er am fünften Tag mit 4:06 Stunden. Es siegte der 39-jährige Thomas Lanz aus Österreich mit durchschnittlich 3:59 Stunden.

Zehn Männer und zwei Frauen schafften das Zehn-Tage-Rennen auf einer 4,5-Kilometer-Runde im Kurpark. Die 42,195 Kilometer am vierten Tag waren für Udo Pitsch sein 200. Marathon. Kein anderer Sportler in Bayerisch-Schwaben kann so viele Marathonläufe vorweisen wie der pensionierte Berufsoffizier. Im vergangenen Oktober absolvierte Pitsch den legendärsten Ultralauf der Welt, den „Spartathlon“ von Athen nach Sparta. Für die 246 Kilometer brauchte er nonstop 34:47 Stunden. Die Belastung bei einem Zehn-Tage-Rennen ist auch extremst, jedoch auf eine andere Art. „Ein täglicher Dreikampf mit Schlafen, Laufen und Regenerieren“, beschreibt es der Wehringer.

In den nächsten zwei Monaten möchte Pitsch kürzertreten, sich aber mit gelegentlichen Marathons fit halten. Das Saisonziel für 2018 steht fest: das „Olympian Race“ in Griechenland am 18. Mai. Dieser Wettkampf geht über 180 Kilometer vom historischen Stadion von Nemea ins Olympiastadion der Stadt Olympia. (wilm)