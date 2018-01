2018-01-17 13:29:14.0

Tief "Friederike" Am Donnerstag wird es stürmisch und glatt in der Region

Am Donnerstag sind in der Region Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h und Straßenglätte in den Morgenstunden möglich. In höheren Lagen kann es zu Orkanböen kommen.

Der Deutscher Wetterdienst warnt für Donnerstag vor Sturmböen in der Region. Foto: Armin Weigel, dpa (Symbolbild)