2017-05-22 14:30:57.0

Autobahn 8 Auto brennt bei Oberelchingen aus - lange Staus

Zweischen Oberelchingen und Ulm-Ost ist am heutigen Montag ein Auto auf der A8 ausgebrannt. Die Autobahn musste kurz gesperrt werden.

Am Montagmittag geriet nach Informationen unserer Zeitung ein Auto auf der Autobahn 8 zwischen Oberelchingen und Ulm-Ost in Brand. Die beiden Insassen konnten den Wagen noch stoppen und sich in Sicherheit bringen. Sie blieben unverletzt. Das Auto ging in Flammen auf und brannte vollständig aus.

Die Feuerwehr Oberelchingen konnte die Flammen löschen und ein Übergreifen des Feuers auf die Böschung verhindern. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn rund eine halbe Stunde in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zeitweilig zehn Kilometer zurück. AZ