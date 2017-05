2017-05-23 12:49:05.0

Studie Bayerns Seen und Flüsse bieten beste Wasserqualität

Der Sommer kann kommen: Die Wasserqualität in bayerischen Flüssen ist laut einer Studie ausgezeichnet. Die Forscher untersuchten 21.000 Badeplätze in ganz Europa.

In Bayern können Badebegeisterte an allen Flüssen und Seen unbesorgt ins Wasser steigen. Keine der 374 im Freistaat untersuchten Badestellen hat von der Europäischen Umweltagentur (European Environment Agency/EEA) den Stempel "mangelhaft" bekommen. Im Gegenteil: Dem Großteil der Badestellen, und zwar 355, bescheinigt der am Dienstag in Kopenhagen veröffentlichte EU-Bericht sogar eine ausgezeichnete Qualität. 18 schafften ein "gut". Lediglich eine Badestelle wurde mit Blick auf die Wasserqualität als "ausreichend" deklariert, ein Weiher im Storchenparadies Uehlfeld (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim).

Für die Untersuchung entnahmen Forscher monatlich Proben aus bayerischen Gewässern

Die Daten zu den europäischen Badegewässern stammen aus der Saison 2016. Für die Untersuchung werden in der Badesaison monatlich Wasserproben entnommen und auf zwei verschiedene Bakterienvorkommen untersucht. Die Ergebnisse sagen etwas über die Verschmutzung des Wassers durch Abwasser, Landwirtschaft und Vogelkot aus.

Insgesamt wurden 21.000 Badestellen in ganz Europa unter die Lupe genommen

In Bayern wurden Seen, Flüsse und Weiher von Aschaffenburg bis Lindau untersucht. Allein am Chiemsee wurden beispielsweise 16 verschiedene Badestellen mindestens viermal geprüft. Insgesamt nimmt der Bericht mehr als 21 000 Badestellen in den 28 EU-Ländern sowie in Albanien und in der Schweiz unter die Lupe. 96,3 Prozent davon erfüllten die Mindeststandards. dpa