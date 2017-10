2017-10-23 18:17:29.0

München Hartmann will Grünen-Spitzenkandidat bei Landtagswahl werden

Ludwig Hartmann aus Landsberg am Lech ist seit 2013 Fraktionsvorsitzender der Grünen. Jetzt bewirbt er sich um einen der zwei Plätze im grünen Spitzenduo.

Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann will seine Partei als einer der zwei Spitzenkandidaten in die bayerische Landtagswahl 2018 führen. "Die Entscheidung ist gefallen, dass ich mich bewerben werde um die Spitzenkandidatur", sagte Hartmann am Montag in München. Der 39-Jährige aus Landsberg am Lech ist seit 2013 Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag. Zu seinen Steckenpferden gehören vor allem die Klima- und Energiepolitik.

Abstimmung für Anfang 2018 geplant

Die Grünen wollen mit einer Doppelspitze in die Landtagswahl gehen. Als heiße Anwärterin für den weiblichen Spitzenposten gilt Katharina Schulze, ebenfalls Fraktionsvorsitzende im Landtag.

ANZEIGE

Auf dem Landesparteitag Anfang Oktober wurde beschlossen, dass das Spitzenduo in einer Urwahl bestimmt wird. "Wir sind die einzige Partei, die ihre Mitglieder über ihr Spitzenduo abstimmen lässt und dieses Ergebnis auch wirklich ernst nimmt", sagte dazu die Landesvorsitzende Sigi Hagl. Seit Montag läuft die vierwöchige Bewerbungsphase. Die Abstimmung ist für Anfang 2018 geplant. dpa