2017-02-23 07:57:08.0

Lawinen Lawinenlage in den bayerischen Alpen bleibt angespannt

In den bayerischen Alpen besteht am Donnerstag Lawinengefahr. Am Alpenrand gibt es außerdem eine Warnung vor Sturmböen.

In den Alpen herrscht Lawinengefahr. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel (dpa)