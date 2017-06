2017-06-27 12:26:55.0

Kreis München S-Bahn erfasst und tötet 47-Jährigen

Als ein 47 Jahre alter Mann im Landkreis München Gleise überquert, wird er von einer S-Bahn erfasst. Er ist sofort tot. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

In Haar bei München ist ein Mann von einer S-Bahn erfasst und getötet worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Montagabend gegen 22.30 Uhr. Laut Polizei benutzte der 47-Jährige die Gleistrasse, um von Haar in Richtung des Ortsteils Gronsdorf zu gehen. Der Mann bemerkte die herannahende S-Bahn nicht, wurde erfasst und in ein Feld geschleudert. Er war sofort tot.

Der 46 Jahre alte Lokführer hatte laut Polizei noch gebremst, den Zusammenprall aber nicht verhindern können. Er erlitt einen Schock. Fahrgäste der S-Bahnlinie S4 wurden nicht verletzt. Der Gleisbereich wurde für zwei Stunden gesperrt.

ANZEIGE

Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass es sich um einen Unfall handelt, der sich aus Unachtsamkeit oder Unwissen des 47-Jährigen ereignete. AZ