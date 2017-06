2017-06-13 12:34:00.0

Unterföhring Schüsse an S-Bahn-Station: Mann schießt Polizistin in Kopf

In der S-Bahn-Station Unterföhring bei München hat ein Mann einem Polizisten die Waffe entrissen und einer Beamtin in den Kopf geschossen. Die Frau schwebt in Lebensgefahr.

Bei einem Polizeieinsatz am S-Bahnhof Unterföhring nahe München sind am Dienstagmorgen Schüsse gefallen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort. Foto: deutsche digitale nachrichtenagentur