Unterföhring Schüsse gefallen: Polizeieinsatz an S-Bahn-Station Unterföhring

Bei einem Polizeieinsatz am Dienstagvormittag an oder in der S-Bahn-Station Unterföhring bei München sind Schüsse gefallen. Die Polizei bestätigte eine verletzte Person.