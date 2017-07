2017-07-19 11:57:00.0

München Warum sich die Plädoyers im NSU-Prozess nun doch verzögern

Der Beginn der ab heute geplanten Plädoyers im Münchner NSU-Prozess verzögert sich.

Mehr als vier Jahre nach Beginn des NSU-Prozesses sollen an diesem Mittwoch die Plädoyers in dem Mammutverfahren beginnen. Das hat das Oberlandesgericht München am Dienstag bekanntgegeben.