Region Wetter am Wochenende: Viel Sonne, manchmal Wolken

Nach den Unwetterwarnungen an Fronleichnam gibt es für das Wochenende gute Nachrichten: Unwetter sind nicht in Sicht, die Sonne scheint besonders am Sonntag häufig.

Am Freitag ist das Wetter teilweise noch durchwachsen, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst. Sonne und Wolken wechseln sich ab, vor allem über dem Bergland gibt es Schauer. Den Tag über ist es windig. Am Alpenrand und in den Mittelgebirgen ist der Himmel stark bewölkt. Im Rest Bayerns zeigt sich längere Zeit auch mal die Sonne.

Die Temperatur steigt auf 19 Grad im Hofer Land und bis 25 Grad an der unteren Donau sowie am Bodensee. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen stark bis stürmisch aus West bis Nordwest.

Samstag: Wolken und Sonne wechseln sich ab

In der Nacht zum Samstag ziehen von Nordwesten her vermehrt Wolken durch. Schauer gibt es aber nur in den östlichen Mittelgebirgen und dem östlichen Alpenrand. Sonst bleibt es trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 Grad in der Innenstadt von München und 8 Grad entlang der nördlichen Mittelgebirge.

Am Samstag wechseln sich Wolken und Sonne ab. Mit Schauern ist am östlichen Alpenrand und im Bayerischen Wald zu rechnen, ansonsten bleibt es trocken.

Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und 24 Grad am unteren Main. Der Wind weht mäßig, in Böen zeitweise stark aus Nordwest. In der Nacht zum Sonntag klart der Himmel von Westen her auf. Die Temperatur geht zurück auf 12 bis 6 Grad.

Sonntag: Viel Sonnenschein und Temperaturen bis 28 Grad

Am Sonntag erwartet uns viel Sonnenschein. Die Höchstwerte verteilen sich zwischen 23 Grad im Bayerischen Wald und 28 Grad am Untermain. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag ist der Himmel klar. Die Luft kühlt ab auf 15 bis 8 Grad mit den tiefsten Werten in einigen Alpen- und Mittelgebirgstälern.

Am Montag scheint von früh bis spät die Sonne, häufig ist der Himmel wolkenlos. Dabei erreicht die Temperatur Höchstwerte zwischen 27 Grad im Bayerischen Wald und 32 Grad am Untermain. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost. In der Nacht zum Dienstag zeigt sich der Himmel klar. Die Temperatur sinkt in den Bereich zwischen 17 Grad im Raum Aschaffenburg und 11 Grad in Tälern von Alpen und Mittelgebirgen. AZ

