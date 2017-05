2017-05-05 14:07:36.0

Netflix, Amazon und Sky Mehr als "House of Cards": Das sind die aktuellen Serien-Highlights

Der regnerische Frühling bietet die Gelegenheit, sich intensiv auf dem Sofa guten Serien zu widmen. Wie passend, dass Netflix und Co. preisgekrönten Nachschub liefern. Von Jonas Voss

Der Streaming-Markt wird ein immer größeres Geschäft, Anbieter locken Verbraucher mit aufwendig produzierten Inhalten. Was für die Firmen vor allem unternehmerisches Risiko bedeutet, freut die Konsumenten. Sie können aus einem großen Angebot an Filmen und Serien wählen. Doch welche Serien laufen und starten aktuell? Wir geben Tipps.

Better Call Saul auf Netflix

Breaking Bad schuf nicht nur eine Kultfigur - sondern gleich mehrere. Eine davon ist der charmant-gerissene Anwalt Saul Goodman. Verdientermaßen erhielt er 2015 sein eigenes Spin-Off namens Better Call Saul. Der aus Breaking Bad bekannte Drogenhändler Gustavo "Gus" Fring spielt darin eine große Rolle. James Morgan "Jimmy" McGill, wie Saul eigentlich heißt, redet sich weiter um Kopf und Kragen. Die Serie meistert den Spagat zwischen Drama und Komödie. Mittlerweile wird die dritte Staffel hierzulande seit dem 10. April ausgestrahlt.

Fargo auf Netflix

Die Coen-Brüder schufen 1996 mit dem Film Fargo ein Meisterwerk. Inspiriert von den skurrilen Charakteren und dem schwarzen Humor der Vorlage startete im September 2014 die gleichnamige Serie bei Netflix Deutschland. Jede Staffel beinhaltet eine in sich abgeschlossene Handlung, Hauptschauplatz ist der US-Bundesstaat Minnesota. Ewan McGregor spielt in der dritten Staffel ein ungleiches Brüderpaar in einer Doppelrolle. Für alle Fans des schwarzen Humors und großartiger Dialoge ein absolutes Muss. In Deutschland läuft die dritte Staffel seit dem 21. April, jeden Dienstag gibt es eine neue Folge.

Master of None auf Netflix

Für einen entspannten "Binge-Watching" Sonntag eignet sich Master of None hervorragend. Die Comedy-Serie erzählt aus dem Leben von Dev, einem 32-jährigen amerikanisch-indischen Schauspieler in New York. In einem gekonnten Mix aus der Darstellung von Alltagsbanalitäten und den typischen Problemen eines jungen, urbanen, Erwachsenen findet sich der Zuschauer so manches Mal wieder. Die Erstausstrahlung erfolgte am 6. November 2015 auf Netflix, ab 12. Mai ist die zweite Staffel zu sehen.

American Gods auf Amazon Prime Video

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Neil Gaiman entwickelte Amazon Video American Gods. Die Serie handelt von dem Kampf zwischen alten und neuen Göttern. Es wird reichlich Blut und Dramatik geben im Ringen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Erste Kritiken versprechen eine bildgewaltige, aufwendig produzierte Serie mit starker Handlung. Die deutschsprachige Erstausstrahlung erfolgte am 1. Mai auf Amazon Video, für Prime-Kunden ist die Serie frei verfügbar.

House of Cards auf Sky

Eine bittere Pille muss Netflix schlucken, wenn der Vorhang aufgeht für die fünfte Staffel von House of Cards. Hierzulande wird die beliebte Serie um den intriganten Politiker Frank Underwood vom Konkurrenten Sky Deutschland ausgestrahlt, obwohl von Netflix produziert. Der Zuschauer kann sich auf die Zuspitzung des Ehedramas bei den Underwoods freuen. Vermeintliche Parallelen zwischen Frank Underwood und Trump machen die Serie vielleicht noch unterhaltsamer. Ob diese vorhanden sind, kann der deutsche Zuschauer ab dem 30. Mai wieder selbst entscheiden.