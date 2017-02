2017-02-08 10:36:00.0

Gundelfingen Giftköder ausgelegt: Mounty musste qualvoll sterben

Die Hündin Mounty aus Gundelfingen wurde vermutlich vergiftet. Jetzt warnt ihre Familie vor Giftködern in der Gärtnerstadt. Von Katharina Indrich

14 Wochen alt war Mounty, als sie in die Familie kam. Sarah-Sophie Berger ist mit der Biewer-Yorkshire-Terrier-Hündin aufgewachsen. „Sie war etwas ganz Besonderes, ein vollwertiges Familienmitglied“, sagt die 19-jährige Gundelfingerin. Und so war es ein schwerer Schlag für die Familie, als Mounty Ende Januar eingeschläfert werden musste. Noch viel mehr, weil ein ungeheuerlicher Verdacht im Raum steht. Denn die Ärzte gehen davon aus, dass die achtjährige Hündin vergiftet wurde.

Es war der 21. Januar. Mounty war die Nacht über im Erdgeschoss, Sarah-Sophie Berger im Obergeschoss. „Weil ich ein ganz komisches Gefühl hatte, bin ich zu ihr runtergegangen“, sagt die 19-Jährige. Da habe sie Mounty schon auf dem Boden liegen sehen. „Sie sah ganz komisch aus, hatte sich überall übergeben.“ Gemeinsam mit ihrem Vater brachte sie Mounty zum Tierarzt. Der habe der Hündin, die mittlerweile auch innere Blutungen hatte, ein Schmerzmittel gegeben und sie an die Experten in der Tierklinik weiterverwiesen. „Dort haben sie gleich den Notfall ausgelöst. Aber sie hat sich schon nicht mehr richtig bewegt, uns nur mit großen, hilfesuchenden Augen angeschaut.“ Schließlich hätten sie und ihr Vater dann die schwere Entscheidung getroffen, Mounty von ihren Schmerzen zu erlösen.

Auf Facebook Warnungen vor Giftködern

Wo und womit genau die Hündin vergiftet wurde, das ließe sich im Nachhinein schwer sagen, sagt die 19-jährige Gundelfingerin. „Wir waren viel mit ihr unterwegs, und wir haben auch einen großen Garten, in dem sie frei läuft.“ Nachdem sie auch auf Facebook Warnungen vor Giftködern in der Nähe der Gewächshäuser der Gärtnerei Riß gelesen hat, hat sich Sarah-Sophie Berger an unsere Zeitung gewandt. Sie will andere Hundebesitzer sensibilisieren. „Hunde sind einfach immer hungrig. Wenn man die aus den Augen lässt, dann haben sie schnell etwas gefressen. Und die Auswirkungen zeigen sich erst später“, sagt die 19-Jährige, die hofft, dass keine weiteren Hunde das Schicksal von Mounty erleiden müssen. Die Hündin hat die Familie im Garten begraben. Dort, wo sie immer so gerne herumgetollt ist.

Der Fall in Gundelfingen, sagt Polizeisprecher Manfred Thiel, ist der Polizei bekannt. Ebenso wie die Warnung auf Facebook. Daraufhin habe man noch einmal in den Unterlagen nachgeforscht. Weitere Meldungen aus der Gärtnerstadt habe es aber nicht gegeben. Thiel bittet Personen, die Beobachtungen bezüglich möglicher Giftköder gemacht haben, sich unter Telefon 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden.