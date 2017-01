2017-01-29 15:01:00.0

Friedberg Eiskalte Party auf dem Friedberger Baggersee

Radiosender RT1 und Jürgen Koppold meistern auch die zweite Auflage der Winterveranstaltung. Was mehreren tausend Besuchern besonders gefallen hat. Von Leonie Steinhardt

Dort, wo sonst die Menschen sich die Sonne auf den Bauch seinen lassen und im Sommer ihre Freizeit verbringen, feierten am Wochenende eine eiskalte Party. Sonnenschein, strahlend blauer Himmel und klirrende Kälte – das Wetter hätte nicht perfekter sein können für das „RT1-Eisvergnügen“ am Friedberg Baggersee.

Zum zweiten Mal hat der Radiosender RT1 gemeinsam mit dem Kioskbetreiber Jürgen Koppold zur Party auf der Liegewiese des Sees eingeladen. Schon von weitem hörte man die Musik und die freudigen Gespräche der Besucher. Dick eingepackt mit Mütze und Schal erschienen Jung und Alt, um auf dem See Schlittschuh zu fahren, Hockey zu spielen oder einen gemütlichen Spaziergang um und auf dem See zu machen.

Dabei war bis vor wenigen Tagen noch gar nicht sicher, dass die Veranstaltung statt findet. Erst am Dienstag hat RT1 endgültig beschlossen, am Wochenende zu feiern. Nur in etwa alle fünf bis zehn Jahre ist es kalt genug, sodass man die zugefrorenen Seen betreten kann. „Unser Test, wie dick die Eisdecke ist, hat über 16 Zentimeter ergeben“, sagt Daniel Lutz von RT1. Damit stand dem Spaß nichts mehr im Weg.

"Wollen wieder kommen"

Bereits am frühen Samstagnachmittag war viel los rund um den Baggersee. Besonders die Kinder hatten ihren Spaß. Dazu gehörten auch die beiden Brüder Ben und Moritz Süßmeier. Sie nutzten ihre freie Zeit und das schöne Wetter am Wochenende zum Hockey spielen auf der Eisfläche. Zur Stärkung nach dem anstrengend Spiel kauften sich die beiden noch jeweils eine Bratwurstsemmel. Sie waren zum ersten Mal in diesem Jahr auf dem Eis. „Wir wollen auf jeden Fall morgen wieder kommen und nochmal Hockey spielen“, erzählt der achtjährige Ben. Viele Hunde wagten sich mit ihren Besitzern auf den See. So auch Beate Müller mit ihrer Mischlingshündin Bella. Anstatt um den See zu laufen, liefen sie am Samstag über den See.

„Am Anfang war Bella ein wenig unsicher auf den Beinen und musste sich zuerst mit der Glätte zurecht finden, aber dann ist sie ohne Probleme mit gelaufen“, freut sich Müller. Genauso wie der Großteil der anderen Besucher gefällt ihr, dass die Party für jeden etwas bietet. Das war auch das Ziel von RT1. „Es ist schön zu sehen, dass wir so vielen Menschen die Möglichkeit geben können, zusammen Spaß zu haben und eine schöne Zeit zu verbringen“, erklärt Daniel Lutz. Das Konzept der Veranstaltung geht auf. In einem Zelt am Ufer sorgten die DJs von RT1 Rolf Störmann, Jörg (Mutzi) Muthsam sowie Tobias Schmidt mit ihrer Musik für die richtige Stimmung auf dem Eis. Dazu gabe es Wurstsemmeln, Krapfen und Glühwein.

"Das Feuerwerk war ein schöner Ausklang"

„Schlittschuhfahren unter freiem Himmel und dann auch noch mit guter Musik. Das ist einfach super“, schwärmt Julia Sailer. Gemeinsam mit drei Freundinnen hat sie den sonnigen Wintertag genossen. Neben etlichen Schlittschuhen und Schlitten waren auch andere Gefährte auf der Fläche zu finden, wie ein großer Gummireifen und ein Bobbycar, das zu einem Schlitten umfunktioniert wurde. Abends sorgten Spots für die Beleuchtung der Eisfläche und ein Lagerfeuer für die nötige Wärme. Der Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung war das Feuerwerk am Samstagabend. Vom Südufer des Baggersees aus betrachteten die vielen Besucher das Spektakel.

Alle waren begeistert. „Das Feuerwerk war ein schöner Ausklang von dem heutigen Tag“, sagt Marianne Schneider. Sie hat auf der Party viele Freunde und Bekannte getroffen. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Veranstaltung doch so großen Zuspruch findet, deshalb bin ich umso positiver überrascht“, gibt sie zu. Mehrere Tausend Besucher haben zusammen auf dem Eis und der Liegewiese gefeiert.

Ob die Party in den nächsten Jahren nochmals statt findet, hängt hauptsächlich von den Wetterbedingungen ab. Wenn diese passen, dann zieht RT1 die Organisation einer dritten „Eisvergnügen“ Party in Erwägung.