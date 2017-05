2017-05-30 06:30:00.0

Friedberg Zugesponnene Bäume: Das steckt hinter den Tausenden Nestern

Um die Äste und Sträucher in Friedberg spinnen sich Tausende Nester. Was auf den ersten Blick gruselig anmutet, entpuppt sich als Werk der Gespinstmotte. Von Felicitas Lachmayr

Kein Ast oder Blatt ist mehr zu sehen. Die Sträucher am Friedberger Bahndamm zwischen Afrastraße und Metzstraße sind vollkommen verhüllt. Abertausende silbrigweiße Fäden und Nester lassen das Geäst beinahe gespenstisch erscheinen. Aber Grund zum Fürchten gibt es keinen. „Das sieht zwar furchtbar aus, ist aber ganz harmlos“, erklärt Otfried Horn vom Friedberger Bund Naturschutz. Die Nester seien das Werk von Gespinstmotten.

Die unbehaarten, kleinen Raupen sind etwa so groß wie Lebensmittelmotten, haben eine gräulich oder gelbe Färbung und tragen schwarze Punkte. Gespinstmotten seien vollkommen ungefährlich für den Menschen, erklärt Horn. Alle zwei bis drei Jahre komme es zu einer Massenvermehrung.

ANZEIGE

Dann sind Bäume und Sträucher so stark befallen wie derzeit am Bahndamm in Friedberg. „Das ist ein wiederkehrendes Phänomen“, betont Horn. Ein genaues Muster, wann eine Massenvermehrung auftritt, gebe es nicht. Nur eines ist klar: Sobald Sträucher und Bäume im Frühjahr ihre Blätter austreiben, fressen die Motten, die bereits in den Pflanzen überwintert haben, alles kahl.

Den Pflanzen schadet der Kahlfraß durch die Motten kaum

Nach zwei bis drei Monaten neigt sich das gespenstische Treiben seinem Ende zu. Dann sind die Motten geschlüpft und sitzen in Scharen in den noch immer eingesponnenen Ästen. Trotz des Kahlfraßes blühen die befallenen Pflanzen noch im selben oder im darauffolgenden Jahr, als ob nie eine Motte an ihnen geknabbert hätte.

Auf eine direkte Bekämpfung der Raupen wird deshalb verzichtet. „Der Einsatz chemischer Mittel ist nicht gerechtfertigt, da die Motten keine bleibenden Spuren hinterlassen“, sagt Horn. Außerdem ließen sie sich nicht auf Nutzsträuchern nieder. Stattdessen spinnen sie ihre Fäden bevorzugt in Pfaffenhütchen, eine rot blühende Strauchart, oder Traubenkirschen, weiß blühende Bäume, die im Spätsommer schwarze, erbsenförmige Früchte tragen.

Die Pflanzen würden trotz eines wiederkehrenden, starken Mottenbefalls weiterhin gepflanzt, denn sie seien eine Bereicherung für die Landschaft, sagt Horn. Pfaffenhütchen wachsen häufig an Ufern oder Böschungen. „In den Lechauen findet man derzeit bestimmt auch einige Nester von Gespinstmotten“, vermutet Horn. Auch die Traubenkirsche wächst häufig in Auwäldern. So manche Vogelart dürfte von einem Massenbefall der kleinen Motten sogar profitieren, denn die eiweißreichen Rauben können als Futter für den Nachwuchs dienen.

Die Härchen der Eichenprozessionsspinner lösen Allergien aus

Verwechseln sollte man die harmlosen Gespinstmotten allerdings nicht mit Eichenprozessionsspinnern. Diese drei bis vier Zentimeter langen Raupen sind haarig und nisten sich dem Namen entsprechend in Eichen ein. Dort spinnen sie größere Säcke als Nester. Sind die Raupen geschlüpft, bleiben die giftigen Härchen in den Nestern zurück oder werden vom Wind weitergetragen.

Bei einem Spaziergang in der Nähe solcher Nester ist Vorsicht geboten. „Denn die Haare der Raupen können Allergien hervorrufen“, sagt Horn. Bei Hautkontakt sind juckende Ekzeme oder Rötungen an den Augen keine Seltenheit. Werden die Härchen eingeatmet, können sie Bronchitis oder starken Husten auslösen.

Doch auch hier gibt Horn Entwarnung. „Die Eichenprozessionsspinner sind vorwiegend in wärmeren Gegenden in Mittel- und Unterfranken verbreitet“, erklärt Horn. In unserer Region würden sie nur vereinzelt auftreten. Mit einer Erwärmung des Klimas könnten sich die Raupen auch hier verbreiten, aber der Naturschützer hält die Situation im Augenblick noch für unbedenklich.

Lesen Sie auch:

Herausschneiden: Gespinstmotten im Apfelbaum

Gespinstmotten: Das hilft gegen den Schädling