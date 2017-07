2017-07-17 11:59:17.0

Kindersitze im Test Zwei Kindersitze fallen bei Crashtest durch

Desaster beim Crashtest: Zwei Kindersitze haben einem Frontalcrash nicht standgehalten. Die Tester warnen vor den beiden Modellen. Die Hersteller wollen nun nach Ursachen suchen.

Die Stiftung Warentest und der ADAC warnen eindringlich vor der Nutzung von zwei Kindersitzen: Bei einem Test lösten sich die Sitze Recaro Optia in Verbindung mit der Recaro Smartclick Base sowie der Grand-Sitz von Jané beim Frontalcrash, wie die beiden Organisationen am Montag mitteilten. Ihr Fazit: "Die Stiftung Warentest und der ADAC raten vom Kauf dieser Modelle ab." Wer bereits einen dieser Autokindersitze gekauft hat, solle sich an den Anbieter wenden.

Bei dem Crash-Test löste sich demnach bei dem Recaro-Modell die Sitzschale von der Isofix-Station und "flog in hohem Bogen durch das Prüflabor". Im realen Unfallgeschehen könnten sich Kind und Mitfahrer schwer verletzen, warnten die Tester. Bei dem Grand-Sitz von Jané hielt demnach die Isofix-Verbindung dem Frontalcrash nicht stand und löste sich ebenfalls.

Stiftung Warentest und ADAC baten die Hersteller Recaro und Jané um Stellungnahmen. Demnach teilten die Firmen mit, sich die Ergebnisse nicht erklären zu können und nach den Ursachen suchen zu wollen. Jané habe zudem vorübergehend die Auslieferung des Grand-Sitzes an die Händler gestoppt.

